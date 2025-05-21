РФ готує масштабну кібератаку: постраждає логістика військової допомоги для України, — Reuters

Західні логістичні структури і технологічні компанії, які надають військову допомогу Україні, стануть метою кібератаки російських хакерів.

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Велика Британія і США попередили про це Україну і союзників, повідомило агентство Reuters.

"Ця шкідлива кампанія російської військової розвідки становить серйозну загрозу для цільових організацій, включно з тими, які беруть участь у доправленні допомоги Україні", — заявив Пол Чічестер, директор з операцій Національного центру кібербезпеки Великої Британії.

Кібератака РФ буде націлена на сектори оборони, ІТ-послуг, морського судноплавства, аеропорти і системи управління повітряним рухом у багатьох країнах НАТО.

Інформаційне попередження про дії російських хакерів випустили разом зі Сполученими Штатами, Францією, Німеччиною та іншими союзниками.

"Наполегливо рекомендуємо організаціям ознайомитися з рекомендаціями щодо усунення загроз і заходів щодо їх пом'якшення для захисту своїх мереж", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, 4 травня російські хакери атакували сайти румунського уряду під час голосування за наступного президента країни. Метою були сайти міністерств внутрішніх справ і юстиції Румунії.

Фокус також писав про злом найбільшого інтернет-провайдера в Україні Lanet. Хакери поширили повідомлення про перехід українських операторів зв'язку під "російську юрисдикцію".