РФ готовит масштабную кибератаку: пострадает логистика военной помощи для Украины, – Reuters

Западные логистические структуры и технологические компании, оказывающие военную помощь Украине, станут целью кибератаки российских хакеров.

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Великобритания и США предупредили об этом Украину и союзников, сообщило агентство Reuters.

"Эта вредоносная кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу для целевых организаций, включая те, которые участвуют в доставке помощи Украине", — заявил Пол Чичестер, директор по операциям Национального центра кибербезопасности Великобритании.

Кибератака РФ будет нацелена на секторы обороны, ИТ-услуг, морского судоходства, аэропорты и системы управления воздушным движением во многих странах НАТО.

Информационное предупреждении о действии российских хакеров выпустили вместе с Соединенными Штатами, Францией, Германией и другими союзниками.

"Настоятельно рекомендуем организациям ознакомиться с рекомендациями по устранению угроз и мерам по их смягчению для защиты своих сетей", — подытожил специалист.

Напомним, 4 мая российские хакеры атаковали сайты румынского правительства во время голосования за следующего президента страны. Целью были сайты министерств внутренних дел и юстиции Румынии.

Фокус также писал о взломе крупнейшего интернет-провайдера в Украине Lanet. Хакеры распространили сообщения о переходе украинских операторов связи под "российскую юрисдикцию".