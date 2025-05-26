Противоракетной системе США пришел конец: в Китае сделали ракеты совсем невидимыми

Китайские ученые представили новый материал, который может подорвать эффективность новой системы противоракетной обороны США, известной как "Золотой купол". Он эффективен как против инфракрасного, так и микроволнового обнаружения и может оказаться подходящим для высокоскоростных самолетов и ракет.

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Об этом пишет издание scmp.com.

Современные противоракетные системы в значительной степени опираются на инфракрасное и микроволновое обнаружение. Так, инфракрасные датчики обнаруживают тепловое излучение, испускаемое объектами, а микроволновые радары излучают и принимают отраженные микроволновые сигналы для определения местоположения целей.

По мере развития технологий обнаружения, стелс-материалы также совершенствуются, и многие из них теперь разработаны для многоспектральной скрытности, охватывающей все — от видимого света до микроволн.

Однако ракеты и самолеты часто работают в условиях высоких температур, возникающих из-за внешних источников тепла, таких как аэродинамический нагрев, или внутренних, таких как выхлопные сопла, вызывающие интенсивное тепловое излучение по всему инфракрасному спектру. Более того, повышенные температуры могут ухудшить характеристики скрытности обычных материалов или даже вызвать разрушение конструкции. В результате возникает острая необходимость в материалах, которые не только обеспечивают многоспектральную скрытность, но и позволяют эффективно регулировать температуру.

Ученые из Чжэцзянского университета разработали высокоэффективный стелс-материал, который обеспечивает скрытность в коротковолновом инфракрасном (SWIR), средневолновом инфракрасном (MWIR), длинноволновом инфракрасном (LWIR) и микроволновом диапазонах — даже при температурах до 700 градусов по Цельсию.

Чтобы продемонстрировать характеристики скрытности материала, исследователи сравнили его со стандартным "черным телом" (черное тепло — это термин, используемый для названия чего-либо, что поглощает электромагнитное излучение, — ред.). При нагревании до 700 градусов Цельсия материал показал температуру излучения примерно на 422–268 градусов ниже, чем у "черного тела". С точки зрения интенсивности излучения, она была на 63,6 и 37,2% ниже, чем у "черного тела" в диапазонах MWIR и SWIR соответственно.

Ключевое новшество заключается в композитной структуре материала, объединяющей многослойные пленки и микроволновую метаповерхность. Ее верхний слой служит защитным барьером от влаги, а нижний слой помогает ей прилипать к подстилающей поверхности. Эта многослойная пленка также имеет прецизионную лазерную гравировку, что позволяет передавать микроволны без ущерба для инфракрасных характеристик.

Президент США Дональд Трамп объявил, что правительство построит систему противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome) — американский аналог израильского "Железного купола" — в ближайшие несколько лет. Предлагаемая система направлена ​​на противодействие баллистическим ракетам, гиперзвуковому оружию и крылатым ракетам и будет включать космические датчики слежения.

Оборонное предприятие L3Harris играет ключевую роль в данном проекте. В интервью The Washington Times Эд Зойсс, президент по космическим и бортовым системам в L3Harris, сказал, что спутниковая группировка компании использует инфракрасную технологию для отслеживания ракет из космоса.

"[Спутник] видит тепловые сигнатуры по всей Земле", — объяснил Зойсс. "И цель этого спутника — обнаружить тусклую тепловую сигнатуру гиперзвукового оружия и отследить ее. За последние 13 месяцев мы доказали, что это можно сделать из космоса".

Он добавил, что спутники L3Harris предоставляют критически важные данные слежения для перехватчиков ракет, нацеленных на уничтожение гиперзвуковых угроз.

Если инфракрасное слежение окажется основным методом для системы Golden Dome по обнаружению и перехвату гиперзвукового оружия, материалы, которые предлагают комбинированную инфракрасную и микроволновую скрытность могут значительно снизить вероятность обнаружения.

В условиях, аналогичных полету со скоростью, более чем в 2 раза превышающей скорость звука, его поверхность оставалась на 72,4 градуса Цельсия холоднее, чем у стандартных материалов, таких как молибден. Это помогает поддерживать оборудование более стабильным и менее склонным к перегреву при аэродинамическом нагреве.

"Процесс изготовления этого устройства включает в себя простые методы, такие как осаждение и лазерное травление", — сказали китайские ученые. "Это делает его масштабируемым и простым для внедрения в приложениях больших размеров".

Ранее мы писали, что "Золотой купол" Трампа получил первый компонент. Компания Raytheon RTX 19 мая передала Агентству противоракетной обороны США (MDA) первый усовершенствованный радар AN/TPY-2. Эта поставка ознаменовала начало новой эры в развитии противоракетной обороны США в рамках амбициозной инициативы Дональда Трампа "Золотой купол".