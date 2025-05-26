Протиракетній системі США настав кінець: у Китаї зробили ракети зовсім невидимими

Китайські вчені представили новий матеріал, який може підірвати ефективність нової системи протиракетної оборони США, відомої як "Золотий купол". Він ефективний як проти інфрачервоного, так і мікрохвильового виявлення і може виявитися придатним для високошвидкісних літаків і ракет.

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Про це пише видання scmp.com.

Сучасні протиракетні системи значною мірою спираються на інфрачервоне і мікрохвильове виявлення. Так, інфрачервоні датчики виявляють теплове випромінювання, що випускається об'єктами, а мікрохвильові радари випромінюють і приймають відбиті мікрохвильові сигнали для визначення місця розташування цілей.

У міру розвитку технологій виявлення, стелс-матеріали також удосконалюються, і багато хто з них тепер розроблені для багатоспектральної скритності, що охоплює все — від видимого світла до мікрохвиль.

Однак ракети й літаки часто працюють в умовах високих температур, що виникають через зовнішні джерела тепла, як-от аеродинамічний нагрів, або внутрішні, як-от вихлопні сопла, які спричиняють інтенсивне теплове випромінювання в усьому інфрачервоному спектрі. Ба більше, підвищені температури можуть погіршити характеристики скритності звичайних матеріалів або навіть спричинити руйнування конструкції. У результаті виникає гостра потреба в матеріалах, які не тільки забезпечують багатоспектральну скритність, а й дають змогу ефективно регулювати температуру.

Учені з Чжецзянського університету розробили високоефективний стелс-матеріал, що забезпечує скритність у короткохвильовому інфрачервоному (SWIR), середньохвильовому інфрачервоному (MWIR), довгохвильовому інфрачервоному (LWIR) та мікрохвильовому діапазонах — навіть за температур до 700 градусів за Цельсієм.

Щоб продемонструвати характеристики скритності матеріалу, дослідники порівняли його зі стандартним "чорним тілом" (чорне тепло — це термін, який використовується для назви чого-небудь, що поглинає електромагнітне випромінювання, — ред.). При нагріванні до 700 градусів Цельсія матеріал показав температуру випромінювання приблизно на 422-268 градусів нижче, ніж у "чорного тіла". З точки зору інтенсивності випромінювання, вона була на 63,6 і 37,2% нижчою, ніж у "чорного тіла" в діапазонах MWIR і SWIR відповідно.

Ключове нововведення полягає в композитній структурі матеріалу, що об'єднує багатошарові плівки і мікрохвильову метаповерхню. Її верхній шар слугує захисним бар'єром від вологи, а нижній шар допомагає їй прилипати до підстильної поверхні. Ця багатошарова плівка також має прецизійне лазерне гравіювання, що дає змогу передавати мікрохвилі без шкоди для інфрачервоних характеристик.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що уряд побудує систему протиракетної оборони "Золотий купол" (Golden Dome) — американський аналог ізраїльського "Залізного купола" — у найближчі кілька років. Пропонована система спрямована на протидію балістичним ракетам, гіперзвуковій зброї та крилатим ракетам і включатиме космічні датчики стеження.

Оборонне підприємство L3Harris відіграє ключову роль у цьому проєкті. В інтерв'ю The Washington Times Ед Зойсс, президент із космічних і бортових систем у L3Harris, сказав, що супутникове угруповання компанії використовує інфрачервону технологію для відстеження ракет із космосу.

"[Супутник] бачить теплові сигнатури по всій Землі", — пояснив Зойсс. "І мета цього супутника — виявити тьмяну теплову сигнатуру гіперзвукової зброї і відстежити її. За останні 13 місяців ми довели, що це можна зробити з космосу".

Він додав, що супутники L3Harris надають критично важливі дані стеження для перехоплювачів ракет, націлених на знищення гіперзвукових загроз.

Якщо інфрачервоне стеження виявиться основним методом для системи Golden Dome з виявлення і перехоплення гіперзвукової зброї, матеріали, які пропонують комбіновану інфрачервону і мікрохвильову скритність можуть значно знизити ймовірність виявлення.

В умовах, аналогічних польоту зі швидкістю, що більш ніж у 2 рази перевищує швидкість звуку, його поверхня залишалася на 72,4 градуса Цельсія холоднішою, ніж у стандартних матеріалів, таких як молібден. Це допомагає підтримувати обладнання більш стабільним і менш схильним до перегріву під час аеродинамічного нагрівання.

"Процес виготовлення цього пристрою охоплює прості методи, такі як осадження і лазерне травлення", — сказали китайські вчені. "Це робить його масштабованим і простим для впровадження в додатках великих розмірів".

Раніше ми писали, що "Золотий купол" Трампа отримав перший компонент. Компанія Raytheon RTX 19 травня передала Агентству протиракетної оборони США (MDA) перший вдосконалений радар AN/TPY-2. Ця поставка ознаменувала початок нової ери в розвитку протиракетної оборони США в рамках амбітної ініціативи Дональда Трампа "Золотий купол".