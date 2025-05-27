iPhone могут догнать Samsung по разрешению камер: чем это хорошо и есть ли минусы

Компания Apple тестирует камеру с разрешением 200 Мп, как у смартфонов Samsung.

Related video

Об этом известный инсайдер Digital Chat Station заявил в китайской социальной сети Weibo.

Он предположил в комментарии, что 200 Мп датчик будет использоваться для основной камеры будущего смартфона, а не телеобъектива.

Как отметил сайт Android Authority, Samsung был одним из первых производителей смартфонов, принявших камеру на 200 МП, что стало следующим шагом в "войне мегапикселей". С тех пор мы увидели, как все больше брендов принимают этот датчик высокого разрешения для своих основных и телефото датчиков. Теперь, похоже, Apple может последовать их примеру.

Есть несколько преимуществ использования основной камеры с разрешением 200 МП. Она даст пользователям больше гибкости для кадрирования после съемки по сравнению со снимками 48 МП или 50 МП. Фото с полным разрешением не всегда хорошо выглядят, даже если сделаны в идеальных условиях.

Более того, все эти мегапиксели обеспечивают более качественный зум на коротком расстоянии. Samsung Semiconductor в частности заявляет, что ее датчик Isocell HP3 обеспечивает 4-кратный зум без потерь разрешения. Поэтому Apple теоретически может пропустить 2-кратную или 3-кратную камеру на своих более дешевых iPhone, по-прежнему обеспечивая надежные возможности ближнего зума. В качестве альтернативы компания может использовать 200-мегапиксельную камеру на своих телефонах Pro, чтобы сократить разрыв с камерой, обладающей 5-кратным зумом.

Однако у камер с высоким разрешением есть и недостатки. Самым крупным аналитики считают задержку затвора, из-за которой очень трудно снимать движущиеся объекты. Авторы столкнулись с такой проблемой при использовании смартфонов Samsung Ultra с разрешением 200 МП. Apple стоит решить эту проблему перед внедрением новых камер.

Их датчики используют меньшие светочувствительные элементы по сравнению с камерами на 108 МП или 50 МП, что в теории снижает улавливание света. Чтобы компенсировать эту проблему, Samsung уже давно прибегает к нонабинингу (объединению данных из девяти пикселей в один), и весьма успешно.

Ранее писали, что все меньше людей хотят покупать iPhone. Исследователи провели опрос среди владельцев смартфонов от Apple и обнаружили снижение количества желающих приобрести следующую модель этого же бренда.

Писали также, попытка снимать автомобили может повредить камеру смартфона. Всему виной датчики LiDAR, которые помогают обнаруживать объекты и измерять расстояния.