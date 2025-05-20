"Поджарят" камеру смартфона: почему нельзя снимать некоторые автомобили (видео)

Попытка сфотографировать или снять на видео автомобиль, на котором установлены датчики LiDAR, может безвозвратно повредить камеру смартфона.

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Как объясняют в издании The Sun, датчики LiDAR используются в системах автоматического вождения и некоторых функциях безопасности. Они могут обнаруживать объекты и оценивать расстояния, однако небезопасны для камер.

Датчик LiDAR испортил камеру iPhone

На обнародованном в сети видео можно увидеть, как система LiDAR автомобиля Volvo EX90 портит камеру iPhone. На экране начинают появляться цветные пятна, поскольку датчик LiDAR, вероятно, "поджаривает" камеру.

По словам экспертов, это не просто сбой, а необратимое повреждение сенсора камеры. Цветные пятна останутся на экране навсегда, если только не отнести свой телефон в ремонт.

Датчики LiDAR: как они работают

Датчики LiDAR излучают в окружающий мир постоянный поток инфракрасных лазеров, который компьютер использует для трехмерной реконструкции окружения автомобиля, включая любые близлежащие объекты.

Хотя эти лучи невидимые для человеческого глаза, датчики камер на смартфонах очень чувствительны к ним. Если камеру смартфона поднести слишком близко к датчику LiDAR или приблизить изображение, гаджет рискует получить увечья.

По словам экспертов, этой проблемы можно избежать, если использовать широкоугольный объектив. На упомянутом видео видно, что камера повреждается только тогда, когда телефон переключается в режим телеобъектива.

Напомним, канадский блогер провел эксперимент, собрав iPhone 13 Pro из деталей, заказанных на AliExpress.

Также сообщалось, что Apple уведомила ряд пользователей iPhone о том, что они стали жертвами шпионского программного обеспечения.