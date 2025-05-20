"Підсмажать" камеру смартфона: чому не можна знімати деякі автомобілі (відео)

Спроба сфотографувати або зняти на відео автомобіль, на якому встановлено датчики LiDAR, може безповоротно пошкодити камеру смартфона.

Related video

Як пояснюють у виданні The Sun, датчики LiDAR використовуються в системах автоматичного водіння і деяких функціях безпеки. Вони можуть виявляти об'єкти й оцінювати відстані, проте небезпечні для камер.

Датчик LiDAR зіпсував камеру iPhone

На оприлюдненому в мережі відео можна побачити, як система LiDAR автомобіля Volvo EX90 псує камеру iPhone. На екрані починають з'являтися кольорові плями, оскільки датчик LiDAR, ймовірно, "підсмажує" камеру.

За словами експертів, це не просто збій, а незворотне пошкодження сенсора камери. Кольорові плями залишаться на екрані назавжди, якщо тільки не віднести свій телефон у ремонт.

Датчики LiDAR: як вони працюють

Датчики LiDAR випромінюють у навколишній світ постійний потік інфрачервоних лазерів, який комп'ютер використовує для тривимірної реконструкції оточення автомобіля, включно з будь-якими прилеглими об'єктами.

Хоча ці промені невидимі для людського ока, датчики камер на смартфонах дуже чутливі до них. Якщо камеру смартфона піднести занадто близько до датчика LiDAR або наблизити зображення, гаджет ризикує отримати каліцтва.

За словами експертів, цієї проблеми можна уникнути, якщо використовувати ширококутний об'єктив. На згаданому відео видно, що камера пошкоджується тільки тоді, коли телефон перемикається в режим телеоб'єктива.

Нагадаємо, канадський блогер провів експеримент, зібравши iPhone 13 Pro з деталей, замовлених на AliExpress.

Також повідомлялося, що Apple повідомила низку користувачів iPhone про те, що вони стали жертвами шпигунського програмного забезпечення.