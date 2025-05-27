iPhone можуть наздогнати Samsung за роздільною здатністю камер: чим це добре і чи є мінуси

Компанія Apple тестує камеру з роздільною здатністю 200 Мп, як у смартфонів Samsung.

Related video

Про це відомий інсайдер Digital Chat Station заявив у китайській соціальній мережі Weibo.

Він припустив у коментарі, що 200 Мп датчик буде використовуватися для основної камери майбутнього смартфона, а не телеоб'єктива.

Як зазначив сайт Android Authority, Samsung був одним із перших виробників смартфонів, які прийняли камеру на 200 МП, що стало наступним кроком у "війні мегапікселів". Відтоді ми побачили, як все більше брендів приймають цей датчик високої роздільної здатності для своїх основних і телефото датчиків. Тепер, схоже, Apple може наслідувати їхній приклад.

Є кілька переваг використання основної камери з роздільною здатністю 200 МП. Вона дасть користувачам більше гнучкості для кадрування після зйомки порівняно зі знімками 48 МП або 50 МП. Фото з повною роздільною здатністю не завжди мають гарний вигляд, навіть якщо зроблені в ідеальних умовах.

Ба більше, всі ці мегапікселі забезпечують більш якісний зум на короткій відстані. Samsung Semiconductor зокрема заявляє, що її датчик Isocell HP3 забезпечує 4-кратний зум без втрат роздільної здатності. Тому Apple теоретично може пропустити 2-кратну або 3-кратну камеру на своїх дешевших iPhone, як і раніше забезпечуючи надійні можливості ближнього зуму. В якості альтернативи компанія може використовувати 200-мегапіксельну камеру на своїх телефонах Pro, щоб скоротити розрив з камерою, що володіє 5-кратним зумом.

Однак у камер з високою роздільною здатністю є і недоліки. Найбільшим аналітики вважають затримку затвора, через яку дуже важко знімати рухомі об'єкти. Автори зіткнулися з такою проблемою при використанні смартфонів Samsung Ultra з роздільною здатністю 200 МП. Apple варто вирішити цю проблему перед впровадженням нових камер.

Їхні датчики використовують менші світлочутливі елементи порівняно з камерами на 108 МП або 50 МП, що в теорії знижує уловлювання світла. Щоб компенсувати цю проблему, Samsung вже давно вдається до нонабінінгу (об'єднання даних з дев'яти пікселів в один), і вельми успішно.

Раніше писали, що все менше людей хочуть купувати iPhone. Дослідники провели опитування серед власників смартфонів від Apple і виявили зниження кількості охочих придбати наступну модель цього ж бренду.

Писали також, спроба знімати автомобілі може пошкодити камеру смартфона. Всьому виною датчики LiDAR, які допомагають виявляти об'єкти і вимірювати відстані.