Нові iPhone не хочуть купувати: чому смартфони Apple розчарували користувачів

За останні три роки сильно знизилася кількість власників iPhone, які купують наступний смартфон теж від Apple. Фокус спробував розібратися, чому ж популярний бренд розчаровує людей.

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Продажі падають разом із лояльністю

Перший iPhone було випущено 2007 року, довгий час він мав відданих користувачів, які знову і знову купують інший, новіший пристрій цього ж бренду. Згідно зі звітом дослідницької фірми Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), лояльність покупців Apple досягла піку 2023 року з виходом iPhone 15 — тоді 94% власників попередніх моделей купили собі нові пристрої від Apple. Однак у 2024 році показник різко впав до 89% і не збільшується у 2025-му.

Результати CIRP засновані на опитуванні, що показує відсоток власників попередніх смартфонів, які володіли iPhone або телефоном Samsung Galaxy і купили новий телефон протягом кварталу. Дослідження охопило покупців нових мобільних телефонів, а не обмежувалося щоквартальним опитуванням CIRP клієнтів Apple.

У той час як лояльність до Apple знижувалася, до Samsung — зросла. За даними CIRP, кількість власників телефонів Galaxy, які купили ще один телефон Samsung Galaxy, коли настав час оновитися, зросла з 68% у 2021 році до 76% у 2025 році. Зростання не було безперервним, оскільки у 2024 році був спад на 1%.

Графік лояльності Apple і Samsung за останні 5 років Фото: CIRP

Компанія Counterpoint Research вивчила дані з січня по березень і виявила, що продажі флагманів Apple у США впали в річному обчисленні, хоча ситуацію компенсував випуск "бюджетного" iPhone 16e в лютому і невдалий вихід на ринок флагманської лінійки Samsung Galaxy S25.

Усе псує ШІ

Приводом для зниження лояльності до Apple багато в чому стала політика впровадження штучного інтелекту. Наприкінці жовтня 2024 року компанія випустила першу версію своєї нової персональної інтелектуальної системи Apple Intelligence з оновленням iOS до версії 18.1, а другу версію випустила в березні 2025 року. Користувачі скаржилися, що реалізовані інструменти ШІ, як-от аналіз зображень і безшовна підтримка ChatGPT, працюють погано, а цікавіші функції, на які багато хто чекав, затримуються.

Apple яскраво розрекламувала випуск розумнішого помічника Siri 2.0, проте в підсумку його відклали на невизначений термін, можливо, до 2026 року. Як зазначає сайт Phone Arena, затримка стала серйозним джерелом невдоволення для користувачів iPhone, оскільки компанія так і не змогла впровадити деякі розрекламовані функції. Apple навіть довелося видалити рекламний відеоролик.

Ще один привід для невдоволення шанувальників: Apple Intelligence наразі доступний тільки в кількох регіонах, наприклад, у США і Великій Британії, але не в Європі. У ЄС, де правила регулювання ШІ суворіші, систему можна встановити на ноутбуки Mac, якщо змінити мову і регіон, але не на iPhone.

Варто зазначити, що загалом користувачі набагато привітніше зустріли Galaxy AI, який представили у вересні 2024 року. Можливо, Apple передчасно випустила свою систему, щоб не відставати від Samsung, свого головного конкурента, а вона виявилася "сирою" і зіпсувала все враження.

Штучний інтелект — це дуже важлива віха в розвитку смартфонів, оскільки можливості поліпшення "заліза" майже вичерпали себе через фізичні обмеження. Через це, як пояснюють експерти, нові смартфони майже не відрізняються від старих. Apple щороку після випуску нових iPhone провокує жарти про те, що вони не змінилися. У цьому разі нові можливості телефонам дедалі частіше додають не завдяки новим процесорам або камерам, а за допомогою нових алгоритмів і програмного забезпечення, що допомагає швидше шукати потрібну інформацію або обробляти фотографії.

У цій сфері зараз лідирують Samsung, Apple і Google, Motorola, Xiaomi, OnePlus та інші виробники поступаються їм, але все одно створюють сильну конкуренцію, підвищуючи очікування користувачів від нових моделей. Не дивно, що будь-які збої та недоліки в роботі технології розчаровують людей. Це торкнулося як Apple, так і Samsung, адже її лінійку Galaxy S25 розкритикували через непотрібні функції ШІ.

Старший віцепрезидент із сервісів Apple Едді К'ю під час судового розгляду у справі про застосування антимонопольних заходів щодо Google Search заявив, що компанія може припинити виробництво iPhone через штучний інтелект через 10 років. На його думку, штучний інтелект може кардинально змінити індустрію технологій і породити нових гравців на ринку, які витіснять сучасних гігантів. Схоже, все до цього йде.