Новые iPhone не хотят покупать: почему смартфоны Apple разочаровали пользователей
За последние три года сильно снизилось количество владельцев iPhone, которые покупают следующий смартфон тоже от Apple. Фокус попытался разобраться, почему же популярный бренд разочаровывает людей.
Продажи падают вместе с лояльностью
Первый iPhone был выпущен в 2007 году, долгое время он имел преданных пользователей, снова и снова покупающих другое, более новое устройство этого же бренда. Согласно отчету исследовательской фирмы Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), лояльность покупателей Apple достигла пика в 2023 году с выходом iPhone 15 — тогда 94% владельцев предыдущих моделей купили себе новые устройства от Apple. Однако в 2024 году показатель резко упал до 89% и не увеличивается в 2025-м.
Результаты CIRP основаны на опросе, показывающем процент владельцев предыдущих смартфонов, которые владели iPhone или телефоном Samsung Galaxy и купили новый телефон в течение квартала. Исследование охватило покупателей новых мобильных телефонов, а не ограничивался ежеквартальным опросом CIRP клиентов Apple.
В то время как лояльность к Apple снижалась, к Samsung — выросла. По данным CIRP, количество владельцев телефонов Galaxy, которые купили еще один телефон Samsung Galaxy, когда пришло время обновиться, выросло с 68% в 2021 году до 76% в 2025 году. Рост не был непрерывным, поскольку в 2024 году был спад на 1%.
Компания Counterpoint Research изучила данные с января по март и обнаружила, что продажи флагманов Apple в США упали в годовом исчислении, хотя ситуацию компенсировал выпуск "бюджетного" iPhone 16e в феврале и неудачный выход на рынок флагманской линейки Samsung Galaxy S25.
Все портит ИИ
Поводом для снижения лояльности к Apple во многом стала политика внедрения искусственного интеллекта. В конце октября 2024 года компания выпустила первую версию своей новой персональной интеллектуальной системы Apple Intelligence с обновлением iOS до версии 18.1, а вторую версию выпустила в марте 2025 года. Пользователи жаловались, что реализованные инструменты ИИ, такие как анализ изображений и бесшовная поддержка ChatGPT, работают плохо, а более интересные функции, которые многие ждали, задерживаются.
Apple ярко разрекламировала выпуск более умного помощника Siri 2.0, однако в итоге его отложили на неопределенный срок, возможно, до 2026 года. Как отмечает сайт Phone Arena, задержка стала серьезным источником недовольства для пользователей iPhone, поскольку компания, так и не смогла внедрить некоторые разрекламированные функции. Apple даже пришлось удалить рекламный видеоролик.
Еще один повод для недовольства поклонников: Apple Intelligence в настоящее время доступен только в нескольких регионах, например, в США и Великобритании, но не в Европе. В ЕС, где правила регулирования ИИ более строгие, систему можно установить на ноутбуки Mac, если изменить язык и регион, но не на iPhone.
Стоит отметить, что в целом пользователи гораздо радушнее встретили Galaxy AI, который представили в сентябре 2024. Возможно, Apple преждевременно выпустила свою систему, чтобы не отставать от Samsung, своего главного конкурента, а она оказалась "сырой" и испортила все впечатление.
Искусственный интеллект — это очень важная веха в развитии смартфонов, поскольку возможности улучшения "железа" почти исчерпали себя из-за физических ограничений. Из-за этого, как объясняют эксперты, новые смартфоны почти не отличаются от старых. Apple каждый год после выпуска новых iPhone провоцирует шутки о том, что они не изменились. В этом случае новые возможности телефонам все чаще добавляют не за счет новых процессоров или камер, а при помощи новых алгоритмов и программного обеспечения, помогающего быстрее искать нужную информацию или обрабатывать фотографии.
В этой сфере сейчас лидируют Samsung, Apple и Google, Motorola, Xiaomi, OnePlus и другие производители уступают им, но все равно создают сильную конкуренцию, повышая ожидания пользователей от новых моделей. Неудивительно, что любые сбои и недостатки в работе технологии разочаровывают людей. Это коснулось как Apple, так и Samsung, ведь ее линейку Galaxy S25 раскритиковали из-за ненужных функций ИИ.
Старший вице-президент по сервисам Apple Эдди Кью во время судебного разбирательства по делу о применении антимонопольных мер в отношении Google Search заявил, что компания может прекратить производство iPhone из-за ИИ через 10 лет. По его мнению, искусственный интеллект может кардинально изменить индустрию технологий и породить новых игроков на рынке, которые вытеснят современных гигантов. Похоже, все к этому идет.