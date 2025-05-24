Новые iPhone не хотят покупать: почему смартфоны Apple разочаровали пользователей

За последние три года сильно снизилось количество владельцев iPhone, которые покупают следующий смартфон тоже от Apple. Фокус попытался разобраться, почему же популярный бренд разочаровывает людей.

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Продажи падают вместе с лояльностью

Первый iPhone был выпущен в 2007 году, долгое время он имел преданных пользователей, снова и снова покупающих другое, более новое устройство этого же бренда. Согласно отчету исследовательской фирмы Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), лояльность покупателей Apple достигла пика в 2023 году с выходом iPhone 15 — тогда 94% владельцев предыдущих моделей купили себе новые устройства от Apple. Однако в 2024 году показатель резко упал до 89% и не увеличивается в 2025-м.

Результаты CIRP основаны на опросе, показывающем процент владельцев предыдущих смартфонов, которые владели iPhone или телефоном Samsung Galaxy и купили новый телефон в течение квартала. Исследование охватило покупателей новых мобильных телефонов, а не ограничивался ежеквартальным опросом CIRP клиентов Apple.

В то время как лояльность к Apple снижалась, к Samsung — выросла. По данным CIRP, количество владельцев телефонов Galaxy, которые купили еще один телефон Samsung Galaxy, когда пришло время обновиться, выросло с 68% в 2021 году до 76% в 2025 году. Рост не был непрерывным, поскольку в 2024 году был спад на 1%.

График лояльности Apple и Samsung за последние 5 лет Фото: CIRP

Компания Counterpoint Research изучила данные с января по март и обнаружила, что продажи флагманов Apple в США упали в годовом исчислении, хотя ситуацию компенсировал выпуск "бюджетного" iPhone 16e в феврале и неудачный выход на рынок флагманской линейки Samsung Galaxy S25.

Все портит ИИ

Поводом для снижения лояльности к Apple во многом стала политика внедрения искусственного интеллекта. В конце октября 2024 года компания выпустила первую версию своей новой персональной интеллектуальной системы Apple Intelligence с обновлением iOS до версии 18.1, а вторую версию выпустила в марте 2025 года. Пользователи жаловались, что реализованные инструменты ИИ, такие как анализ изображений и бесшовная поддержка ChatGPT, работают плохо, а более интересные функции, которые многие ждали, задерживаются.

Apple ярко разрекламировала выпуск более умного помощника Siri 2.0, однако в итоге его отложили на неопределенный срок, возможно, до 2026 года. Как отмечает сайт Phone Arena, задержка стала серьезным источником недовольства для пользователей iPhone, поскольку компания, так и не смогла внедрить некоторые разрекламированные функции. Apple даже пришлось удалить рекламный видеоролик.

Еще один повод для недовольства поклонников: Apple Intelligence в настоящее время доступен только в нескольких регионах, например, в США и Великобритании, но не в Европе. В ЕС, где правила регулирования ИИ более строгие, систему можно установить на ноутбуки Mac, если изменить язык и регион, но не на iPhone.

Стоит отметить, что в целом пользователи гораздо радушнее встретили Galaxy AI, который представили в сентябре 2024. Возможно, Apple преждевременно выпустила свою систему, чтобы не отставать от Samsung, своего главного конкурента, а она оказалась "сырой" и испортила все впечатление.

Искусственный интеллект — это очень важная веха в развитии смартфонов, поскольку возможности улучшения "железа" почти исчерпали себя из-за физических ограничений. Из-за этого, как объясняют эксперты, новые смартфоны почти не отличаются от старых. Apple каждый год после выпуска новых iPhone провоцирует шутки о том, что они не изменились. В этом случае новые возможности телефонам все чаще добавляют не за счет новых процессоров или камер, а при помощи новых алгоритмов и программного обеспечения, помогающего быстрее искать нужную информацию или обрабатывать фотографии.

В этой сфере сейчас лидируют Samsung, Apple и Google, Motorola, Xiaomi, OnePlus и другие производители уступают им, но все равно создают сильную конкуренцию, повышая ожидания пользователей от новых моделей. Неудивительно, что любые сбои и недостатки в работе технологии разочаровывают людей. Это коснулось как Apple, так и Samsung, ведь ее линейку Galaxy S25 раскритиковали из-за ненужных функций ИИ.

Старший вице-президент по сервисам Apple Эдди Кью во время судебного разбирательства по делу о применении антимонопольных мер в отношении Google Search заявил, что компания может прекратить производство iPhone из-за ИИ через 10 лет. По его мнению, искусственный интеллект может кардинально изменить индустрию технологий и породить новых игроков на рынке, которые вытеснят современных гигантов. Похоже, все к этому идет.