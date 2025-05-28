Безопасно ли заряжать смартфон в машине, и должен ли двигатель работать: ответ специалистов

Есть несколько вариантов зарядки телефона в машине: с помощью USB-порта автомобиля, подключения зарядного устройства к гнезду прикуривателя или использования встроенного беспроводного зарядного устройства. Но действительно ли безопасно заряжать смартфон в авто и может ли это повлиять на автомобильный аккумулятор?

Related video

Ответ на этот вопрос дает издание slashgear.com.

Когда вы заряжаете телефон в машине при работающем двигателе, генератор переменного тока подзаряжает аккумулятор авто, постоянно преобразуя механическую энергию в электрическую. Поскольку генератор переменного тока по сути функционирует как генератор, обычно мощности достаточно для поддержки как электрических компонентов автомобиля, так и смартфона. Тем не менее, все равно нужно следовать надлежащей практике зарядки, например, использовать надежный зарядный кабель, желательно тот, который продается производителем смартфона. Также следует убедиться, что кабель находится в хорошем состоянии и не имеет никаких повреждений. Если вы используете автомобильное зарядное устройство USB, избегайте дешевых или некачественных, так как они могут вызвать проблемы с телефоном и электрической системой автомобиля.

Смартфон на зарядке Фото: unsplash.com

Нужно ли, чтобы двигатель работал во время зарядки телефона?

Аккумулятор автомобиля вмещает значительно больше энергии, чем батарея смартфона, поэтому емкость аккумуляторов смартфонов обычно измеряются в миллиампер-часах (мАч), а автомобильные — в ампер-часах (Ач). Более высокая емкость означает, что даже при выключенном двигателе в аккумуляторе машины достаточно энергии для зарядки смартфона, и вы не столкнетесь с какими-либо проблемами.

Однако, поскольку генератор не работает, когда двигатель выключен, аккумулятор автомобиля не будет заряжаться одновременно. Таким образом, зарядка телефона в течение длительного периода времени может привести к разрядке аккумулятора авто. Хотя это не должно быть проблемой для большинства транспортных средств. Но если аккумулятор машины уже старый или слабый, то могут возникнуть проблемы при запуске двигателя.

Перегрев — еще один фактор, который следует учитывать при зарядке телефона в автомобиле с выключенным двигателем. Это связано с тем, что смартфоны, как правило, выделяют тепло во время зарядки, особенно если они одновременно используются для навигации, потоковой передачи или игр. Когда двигатель выключен и кондиционер не работает, это тепло может накапливаться внутри автомобиля, особенно под прямыми солнечными лучами. Повышение температуры может повлиять на батарею смартфона и даже привести к тому, что она вообще перестанет заряжаться. Тем не менее, пока аккумулятор автомобиля исправен и вы используете качественное зарядное оборудование, у вас вряд ли возникнут какие-либо проблемы, независимо от того, включен двигатель или нет.

Ранее мы писали о том, потребляет ли зарядка электричество, если ее оставить в розетке. Некоторые пользователи предпочитают держать зарядное устройство телефона подключенным весь день, даже когда оно не используется, чтобы потом быстрее подключить сам смартфон. В то же время другие опасаются, не потребляет ли зарядка лишнее электричество.