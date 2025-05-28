Чи безпечно заряджати смартфон у машині, й чи повинен двигун працювати: відповідь фахівців

Є кілька варіантів заряджання телефону в машині: за допомогою USB-порту автомобіля, підключення зарядного пристрою до гнізда прикурювача або використання вбудованого бездротового зарядного пристрою. Але чи справді безпечно заряджати смартфон в авто і чи може це вплинути на автомобільний акумулятор?

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Відповідь на це питання дає видання slashgear.com.

Коли ви заряджаєте телефон у машині при працюючому двигуні, генератор змінного струму заряджає акумулятор авто, постійно перетворюючи механічну енергію в електричну. Оскільки генератор змінного струму по суті функціонує як генератор, зазвичай потужності достатньо для підтримки як електричних компонентів автомобіля, так і смартфона. Проте, все одно потрібно дотримуватися належної практики заряджання, наприклад, використовувати надійний зарядний кабель, бажано той, який продається виробником смартфона. Також слід переконатися, що кабель перебуває в хорошому стані та не має жодних пошкоджень. Якщо ви використовуєте автомобільний зарядний пристрій USB, уникайте дешевих або неякісних, оскільки вони можуть спричинити проблеми з телефоном та електричною системою автомобіля.

Смартфон на зарядці Фото: unsplash.com

Чи потрібно, щоб двигун працював під час заряджання телефону?

Акумулятор автомобіля вміщує значно більше енергії, ніж батарея смартфона, тому ємність акумуляторів смартфонів зазвичай вимірюються в міліампер-годинах (мАг), а автомобільні — в ампер-годинах (Аг). Вища ємність означає, що навіть при вимкненому двигуні в акумуляторі машини достатньо енергії для зарядки смартфона, і ви не зіткнетеся з будь-якими проблемами.

Однак, оскільки генератор не працює, коли двигун вимкнений, акумулятор автомобіля не буде заряджатися одночасно. Таким чином, заряджання телефону протягом тривалого періоду часу може призвести до розрядки акумулятора авто. Хоча це не має бути проблемою для більшості транспортних засобів. Але якщо акумулятор машини вже старий або слабкий, то можуть виникнути проблеми під час запуску двигуна.

Перегрів — ще один фактор, на який слід зважати під час заряджання телефону в автомобілі з вимкненим двигуном. Це пов'язано з тим, що смартфони, як правило, виділяють тепло під час заряджання, особливо якщо вони одночасно використовуються для навігації, потокового передавання або ігор. Коли двигун вимкнений і кондиціонер не працює, це тепло може накопичуватися всередині автомобіля, особливо під прямими сонячними променями. Підвищення температури може вплинути на батарею смартфона і навіть призвести до того, що вона взагалі перестане заряджатися. Проте, поки акумулятор автомобіля справний і ви використовуєте якісне зарядне обладнання, у вас навряд чи виникнуть будь-які проблеми, незалежно від того, увімкнений двигун чи ні.

Раніше ми писали про те, чи споживає зарядка електрику, якщо її залишити в розетці. Деякі користувачі вважають за краще тримати зарядний пристрій телефону під'єднаним увесь день, навіть коли він не використовується, щоб потім швидше під'єднати сам смартфон. Водночас інші побоюються, чи не споживає зарядка зайву електрику.