Дрон-невидимка сможет летать несколько дней перед тем, как нанести удар: что известно

Беспилотник нового поколения GHOST будет способен на многодневные миссии и сможет находиться в воздухе до 60 часов без подзарядки.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) заключила с компанией General Atomics контракт на разработку нового беспилотника GHOST.

Пентагон описывает технологию таких дронов как «гибридно-электрическую двигательную установку с канальным вентилятором, беспилотную воздушную систему нового поколения для разведки, наблюдения, рекогносцировки/удара».

Правда, о характеристиках Ghost пока известно очень мало, но издание отмечает, что General Atomics давно работает с беспилотными летательными аппаратами и пользуется авторитетом в этой сфере. Технология компании демонстрирует потенциал для поддержки длительных автономных миссий, длящихся в течение нескольких дней.

Как следует из описания AFRL, GHOST будет использовать гибридно-электрическую двигательную установку. Помимо повышения топливной эффективности, эта система также может снижать инфракрасные и акустические сигнатуры. Это делает ее идеальной для скрытых вариантов использования, поскольку она будет способна совершать длительные полеты с минимальной сигнатурой.

Контракт с General Atomics упоминается, в частности, в ежедневном уведомлении американского Минобороны о контрактах, датированном 27 мая (на которое и ссылается ресурс).

Работа над системой беспилотников будет вестись в городе Поуэй (штат Калифорния). Ее планируют завершить к лету 2028 года.

Секретный беспилотник

По понятным причинам ни General Atomics ни AFRL не дают развернутых ответов относительно специфики GHOST. Однако в отчете The War Zone представитель General Atomics С. Марк Бринкли заявил, что компания использует свой опыт для создания третьего беспилотного самолета.

«Более 30 лет компания General Atomics совершенствует беспилотные летательные аппараты способами, которые ранее не использовались или же были воплощены недостаточно», — отметил Бринкли. В то же время он подчеркнул, что это «секретная революция», и любые шаги в этом направлении «не будут транслировать по телевидению».

В целом, как подытоживает издание, новый контракт AFRL для General Atomics отражает растущий спрос на передовые системы беспилотников для ведения современной войны.

Ранее Фокус сообщал, что американский супердрон Talon A2 поставил рекорд по скорости , добившись скорости больше сверхзвуковой. Полеты выполнялись в декабре 2024-го и в марте 2025 года, однако официальное подтверждение Пентагона появилось только в мае этого года.