Дрон-невидимка зможе літати кілька днів перед тим, як завдати удару: що відомо

Безпілотник нового покоління GHOST буде здатний на багатоденні місії і зможе перебувати в повітрі до 60 годин без підзарядки.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Науково-дослідна лабораторія ВПС США (AFRL) уклала з компанією General Atomics контракт на розробку нового безпілотника GHOST.

Пентагон описує технологію таких дронів як "гібридно-електричну рухову установку з канальним вентилятором, безпілотну повітряну систему нового покоління для розвідки, спостереження, рекогносцировки/удару".

Щоправда, про характеристики Ghost поки що відомо дуже мало, але видання зазначає, що General Atomics давно працює з безпілотними літальними апаратами і має авторитет у цій сфері. Технологія компанії демонструє потенціал для підтримки тривалих автономних місій, що тривають протягом кількох днів.

Як випливає з опису AFRL, GHOST використовуватиме гібридно-електричну рухову установку. Крім підвищення паливної ефективності, ця система також може знижувати інфрачервоні та акустичні сигнатури. Це робить її ідеальною для прихованих варіантів використання, оскільки вона буде здатна здійснювати тривалі польоти з мінімальною сигнатурою.

Контракт із General Atomics згадується, зокрема, у щоденному повідомленні американського Міноборони про контракти, датованому 27 травня (на яке і посилається ресурс).

Роботу над системою безпілотників вестимуть у місті Поуей (штат Каліфорнія). Її планують завершити до літа 2028 року.

Секретний безпілотник

Зі зрозумілих причин ані General Atomics, ані AFRL не дають розгорнутих відповідей щодо специфіки GHOST. Однак у звіті The War Zone представник General Atomics С. Марк Брінклі заявив, що компанія використовує свій досвід для створення третього безпілотного літака.

"Понад 30 років компанія General Atomics удосконалює безпілотні літальні апарати способами, які раніше не використовували або ж втілювали недостатньо", — зазначив Брінклі. Водночас він наголосив, що це "секретна революція", і будь-які кроки в цьому напрямку "не транслюватимуть по телебаченню".

Загалом, як підсумовує видання, новий контракт AFRL для General Atomics відображає зростаючий попит на передові системи безпілотників для ведення сучасної війни.

Раніше Фокус повідомляв, що американський супердрон Talon A2 поставив рекорд за швидкістю домігшись швидкості, більшої за надзвукову. Польоти виконувалися в грудні 2024-го і в березні 2025 року, проте офіційне підтвердження Пентагону з'явилося тільки в травні цього року.