iPhone 17 Pro выйдет в этом году и получит 12 новых функций: что изменится

Хотя iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, как ожидается, выйдут не раньше сентября, об этих устройствах уже ходит много слухов.

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Об этом пишет издание macrumors.com.

По состоянию на май 2025 года о смартфоне iPhone 17 Pro ходят следующие слухи:

Алюминиевая рама. Новые модели, скорее всего, будут иметь алюминиевую раму, тогда как рамы iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro были титановыми, а рама iPhone 14 Pro была изготовлена из нержавеющей стали. Задняя часть устройств предположительно будет иметь новый дизайн частично из алюминия, частично из стекла.

Прямоугольный выступ камеры со скругленными углами говорит о том, что Apple, по-видимому, планирует придерживаться треугольного расположения объективов задней камеры.

Модели iPhone 17 Pro, по слухам, будут доступны в цвете Sky Blue.

Вероятно, iPhone 17 Pro Max получит более толстый корпус, что позволит использовать более крупный аккумулятор.

Смартфоны будут использовать чип следующего поколения A19 Pro от Apple, который, как сообщается, будет производиться с использованием 3-нм техпроцесса TSMC. Ожидается, что прирост производительности будет весьма скромным по сравнению с текущими iPhone.

Разработанный Apple чип Wi-Fi 7 получат все четыре модели iPhone 17. Ранее эти чипы поставляла компания Broadcom.

Гаджеты оснастят улучшенной 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Напомним, что все iPhone 16 оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой.

Ходят слухи, что улучшенная 48-мегапиксельная телефотокамера будет доступна для моделей iPhone 17 Pro, по сравнению с 12-мегапиксельной телефотокамерой на моделях iPhone 16 Pro.

По словам Джона Проссера с канала YouTube Front Page Tech, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max позволят пользователям записывать видео с помощью передней и задней камер одновременно в приложении "Камера".

Apple якобы тестировала запись видео 8K на моделях iPhone 16 Pro, но такая функциональность пока недоступна. Поскольку ожидается, что модели iPhone 17 Pro будут иметь полностью 48-мегапиксельные задние камеры, возможно, запись видео 8K дебютирует на этих устройствах.

Модели iPhone 17 Pro и даже iPhone 17 Air, по слухам, имеют 12 ГБ ОЗУ. Это обновление должно помочь улучшить производительность ИИ Apple Intelligence и многозадачности. Все четыре модели iPhone 16 имеют 8 ГБ ОЗУ, напоминает издание.

Все четыре новых гаджета получат внутренние изменения конструкции для более эффективного рассеивания тепла. Ходят слухи, что для моделей Pro будет использоваться система охлаждения с испарительной камерой.

Ранее мы писали, что цена на iPhone может подняться до ошеломляющих 3500 долларов. Аналитики называют производство iPhone в США "сказкой", которая приведет к росту потребительских расходов