iPhone 17 Pro вийде цього року й отримає 12 нових функцій: що зміниться

Хоча iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max, як очікується, вийдуть не раніше вересня, про ці пристрої вже ходить багато чуток.

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Про це пише видання macrumors.com.

Станом на травень 2025 року про смартфон iPhone 17 Pro ходять такі чутки:

Алюмінієва рама. Нові моделі, найімовірніше, матимуть алюмінієву раму, тоді як рами iPhone 15 Pro і iPhone 16 Pro були титановими, а рама iPhone 14 Pro була виготовлена з нержавіючої сталі. Задня частина пристроїв імовірно матиме новий дизайн частково з алюмінію, частково зі скла.

Прямокутний виступ камери з округленими кутами говорить про те, що Apple, мабуть, планує дотримуватися трикутного розташування об'єктивів задньої камери.

Моделі iPhone 17 Pro, за чутками, будуть доступні в кольорі Sky Blue.

Ймовірно, iPhone 17 Pro Max отримає більш товстий корпус, що дасть змогу використовувати більший акумулятор.

Смартфони використовуватимуть чип наступного покоління A19 Pro від Apple, який, як повідомляється, вироблятимуть із використанням 3-нм техпроцесу TSMC. Очікується, що приріст продуктивності буде досить скромним порівняно з поточними iPhone.

Розроблений Apple чіп Wi-Fi 7 отримають усі чотири моделі iPhone 17. Раніше ці чіпи поставляла компанія Broadcom.

Гаджети оснастять поліпшеною 24-мегапіксельною фронтальною камерою. Нагадаємо, що всі iPhone 16 оснащені 12-мегапіксельною фронтальною камерою.

Ходять чутки, що поліпшена 48-мегапіксельна телефотокамера буде доступна для моделей iPhone 17 Pro, порівняно з 12-мегапіксельною телефотокамерою на моделях iPhone 16 Pro.

За словами Джона Проссера з каналу YouTube Front Page Tech, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max дадуть змогу користувачам записувати відео за допомогою передньої і задньої камер одночасно в додатку "Камера".

Apple нібито тестувала запис відео 8K на моделях iPhone 16 Pro, але така функціональність поки недоступна. Оскільки очікується, що моделі iPhone 17 Pro матимуть повністю 48-мегапіксельні задні камери, можливо, запис відео 8K дебютує на цих пристроях.

Моделі iPhone 17 Pro і навіть iPhone 17 Air, за чутками, мають 12 ГБ ОЗП. Це оновлення має допомогти поліпшити продуктивність ШІ Apple Intelligence і багатозадачності. Усі чотири моделі iPhone 16 мають 8 ГБ ОЗП, нагадує видання.

Усі чотири нові гаджети отримають внутрішні зміни конструкції для ефективнішого розсіювання тепла. Ходять чутки, що для моделей Pro буде використовуватися система охолодження з випарною камерою.

Раніше ми писали, що ціна на iPhone може піднятися до приголомшливих 3500 доларів. Аналітики називають виробництво iPhone у США "казкою", яка призведе до зростання споживчих витрат