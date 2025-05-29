Революция звука: ученые придумали, как заставить "заговорить" пиксели OLED-дисплея

В Южной Корее разработали первый в мире OLED-дисплей с локальным звуком на основе пикселей. Каждый пиксель издает отдельный звук.

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Об этом пишет sciencedaily.com.

Изобретение принадлежит исследователям Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH). Новаторский дисплей оснащен сверхтонкими пьезоэлектрическими возбудителями для обеспечения многоканального звука без перекрестных помех.

Технология, проверенная на настоящей 13-дюймовой OLED-панели, обеспечивает качественный звук прямо с экрана — внешние динамики при этом не требуются. Пиксели OLED-дисплея могут одновременно издавать разные звуки, позволяя экрану таким образом функционировать как многоканальный массив динамиков.

Проблема дисплеев и динамиков

Издание отмечает, что для большинства современных дисплеев по-прежнему требуются внешние звуковые панели или многоканальные динамики, которые увеличивают объем и создают проблемы при проектировании, особенно в небольших помещениях – например, в салонах автомобилей, где интеграция нескольких динамиков затруднена.

Чтобы решить эту проблему, исследователи сосредоточились на интеграции расширенных звуковых возможностей непосредственно в OLED-панели, известные своими тонкими и гибкими форм-факторами. Ранее разные компании уже изучали возможность прикрепления возбудителей к задней панели телевизоров или изгиба OLED-дисплеев вокруг динамиков (как это было показано на MWC 2024 компанией Samsung и OLED-панельным динамиком компанией LG). Но эти методы по-прежнему были основаны на громоздком оборудовании и сталкивались с трудностями в точной локализации звука.

Основная проблема заключается в том, что традиционные возбудители — устройства, которые вибрируют для создания звука — большие и тяжелые, что затрудняет развертывание нескольких устройств без помех или нарушения тонкого дизайна OLED. Кроме того, перекрестные звуковые помехи между несколькими динамиками приводят к отсутствию точного контроля над локализованным звуком.

«Независимые» пиксели

Команда POSTECH решила эти проблемы, встроив сверхтонкие пьезоэлектрические возбудители в рамку OLED-дисплея. Эти пьезоэлектрические возбудители, расположенные аналогично пикселям, преобразуют электрические сигналы в звуковые колебания, не занимая внешнего пространства. Что особенно важно, они полностью совместимы с тонким форм-фактором OLED-панелей.

В результате каждый пиксель может выступать в качестве независимого источника звука, что позволяет использовать технологию Pixel-Based Local Sound. Исследователи также разработали метод полного устранения перекрестных помех звука, гарантируя, что несколько звуков из разных областей дисплея не будут мешать друг другу — а такой эффект был недостижим в многоканальных установках.

Изобретение может применяться в очень широком спектре деятельности, причем даже на бытовом уровне. Например, водитель в автомобиле может слушать инструкции навигатора, пока его пассажир слушает музыку, причем все это – с одного и того же экрана.

По словам разработчиков, их технология может стать «основной функцией устройств следующего поколения, позволяя создавать изящные, легкие конструкции в смартфонах, ноутбуках и автомобильных дисплеях — при этом обеспечивая высококачественный звук».

Ранее Фокус писал о том, что новая технология LG превратит поверхности в дисплеи. На выставке SID Display Week 2025 в мае этого года была представлена растягивающаяся OLED-панель Stretchable, которая обещает превратить любое внутреннее пространство автомобиля в сенсорный экран.

Также стало известно, что в Китае создали самый маленький в мире светодиодный дисплей. Речь идет о светодиоде, пиксели которого даже меньше стандартного вируса – всего 90 нанометров в ширину.