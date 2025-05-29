Революція звуку: вчені придумали, як змусити "заговорити" пікселі OLED-дисплея

У Південній Кореї розробили перший у світі OLED-дисплей із локальним звуком на основі пікселів. Кожен піксель видає окремий звук.

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Про це пише sciencedaily.com.

Винахід належить дослідникам Пхоханського університету науки і технологій (POSTECH). Новаторський дисплей оснащений надтонкими п'єзоелектричними збудниками для забезпечення багатоканального звуку без перехресних перешкод.

Технологія, перевірена на справжній 13-дюймовій OLED-панелі, забезпечує якісний звук прямо з екрана — зовнішні динаміки при цьому не потрібні. Пікселі OLED-дисплея можуть одночасно видавати різні звуки, дозволяючи екрану таким чином функціонувати як багатоканальний масив динаміків.

Проблема дисплеїв і динаміків

Видання зазначає, що для більшості сучасних дисплеїв, як і раніше, потрібні зовнішні звукові панелі або багатоканальні динаміки, які збільшують об'єм і створюють проблеми під час проєктування, особливо в невеликих приміщеннях — наприклад, у салонах автомобілів, де інтеграція кількох динаміків ускладнена.

Щоб вирішити цю проблему, дослідники зосередилися на інтеграції розширених звукових можливостей безпосередньо в OLED-панелі, відомі своїми тонкими і гнучкими форм-факторами. Раніше різні компанії вже вивчали можливість прикріплення збудників до задньої панелі телевізорів або вигину OLED-дисплеїв навколо динаміків (як це було показано на MWC 2024 компанією Samsung і OLED-панельним динаміком компанією LG). Але ці методи, як і раніше, ґрунтувалися на громіздкому обладнанні і стикалися з труднощами в точній локалізації звуку.

Основна проблема полягає в тому, що традиційні збудники — пристрої, які вібрують для створення звуку, — великі та важкі, що ускладнює розгортання кількох пристроїв без перешкод або порушення тонкого дизайну OLED. Крім того, перехресні звукові перешкоди між кількома динаміками призводять до відсутності точного контролю над локалізованим звуком.

"Незалежні" пікселі

Команда POSTECH вирішила ці проблеми, вмонтувавши надтонкі п'єзоелектричні збудники в рамку OLED-дисплея. Ці п'єзоелектричні збудники, розташовані аналогічно пікселям, перетворюють електричні сигнали на звукові коливання, не займаючи зовнішнього простору. Що особливо важливо, вони повністю сумісні з тонким форм-фактором OLED-панелей.

У результаті кожен піксель може виступати як незалежне джерело звуку, що дає змогу використовувати технологію Pixel-Based Local Sound. Дослідники також розробили метод повного усунення перехресних перешкод звуку, гарантуючи, що кілька звуків із різних ділянок дисплея не заважатимуть один одному — а такий ефект був недосяжний у багатоканальних установках.

Винахід може застосовуватися в дуже широкому спектрі діяльності, причому навіть на побутовому рівні. Наприклад, водій в автомобілі може слухати інструкції навігатора, поки його пасажир слухає музику, причому все це — з одного й того самого екрана.

За словами розробників, їхня технологія може стати "основною функцією пристроїв наступного покоління, даючи змогу створювати витончені, легкі конструкції в смартфонах, ноутбуках і автомобільних дисплеях — при цьому забезпечуючи високоякісний звук".

Раніше Фокус писав про те, що нова технологія LG перетворить поверхні на дисплеї. На виставці SID Display Week 2025 у травні цього року було представлено OLED-панель Stretchable, яка розтягується і обіцяє перетворити будь-який внутрішній простір автомобіля на сенсорний екран.

Також стало відомо, що в Китаї створили найменший у світі світлодіодний дисплей. Йдеться про світлодіод, пікселі якого навіть менші за стандартний вірус — лише 90 нанометрів завширшки.