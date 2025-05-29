Эксперты оценили новый китайский дрон Mavic 4 Pro для войны, – Forbes (фото, видео)

В мае этого года китайские производители дронов DJI выпустили новый квадрокоптер Mavic 4 Pro. Эксперты сразу отметили одну из его важнейших опций – делать супербыстрые снимки в воздухе с четким видео 6K.

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Об этом пишет Forbes.

Как ожидается, Mavic 4 Pro вообще установит новый стандарт в области съемки с помощью беспилотников. Также у него отличные перспективы стать чрезвычайно эффективной военной машиной.

Издание напоминает, что название «Mavic» уже стало нарицательным именно для боевых квадрокоптеров – хотя компания-производитель DJI настаивает на том, что ее дроны предназначены «только для мирного использования» и всячески осуждает их применение для военных целей.

Китайская компания даже запретили продажу своих беспилотников и в Украине, и в России. Но при этом DJI занимает около 70% мирового рынка потребительских дронов. И этому есть простое объяснение – такие беспилотники обеспечивают качественную съемку даже для неопытного пользователя. К тому же, такие дроны очень компактны, поэтому неудивительно, что они очень популярны и у ВСУ, и у россиян.

В обеих армиях есть целая индустрия, занимающаяся «взломом» дронов, модификацией прошивки для обхода ограничений, налагаемых производителями, и предотвращения отслеживания.

Небольшие беспилотники изменили само представление о войне – они помогают обнаруживать скрытые цели противника и корректировать прицел, нанося гораздо больший урон меньшим количеством снарядов.

Они также могут выступать в роли эффективных бомбардировщиков: «Мавик» способен очень точно забросать позиции врага грантами, причем боеприпасы попадают и в окопы и траншеи, и в люки транспортных средств. Известны и воздушные бои, в которых квадрокоптеры уничтожали дроны противника, тараня их.

Что может новый «Мавик»

Улучшенные характеристики указывают на то, что новый Mavic 4 Pro превзойдет своего предшественника во всех типах военных операций.

Главной особенностью Mavic 4 Pro является его улучшенная оптика с тремя отдельными камерами, включая 4/3 CMOS Hasselblad с совершенно новым датчиком 100 МП.

Военные операторы будут больше заинтересованы в камере дальнего действия с 50-мегапиксельным датчиком 1/1,5 дюйма и 168-миллиметровым объективом. Эксперты говорят, что такая камера должна отлично подойти для отслеживания диких животных – а также для поиска скрытых целей.

Mavic 4 Pro также превосходит своего предшественника в полете, развивая максимальную скорость 56 миль в час (около 90 км/ч). Для сравнения, у Mavic 3 Pro этот показатель был 47 миль в час (около 75 км/ч). К тому же, новый «Мавик» получил улучшенную батарею и длительность полета увеличилась с 43 до 51 минуты.

Mavic 4 Pro в полете Фото: DJI

Увеличенная скорость означает и большую грузоподъемность, а также опцию выбора между перехватом и бегством в воздушном бою. Большая выносливость имеет решающее значение в разведке: когда противник находится в 15 минутах полета, большая емкость батареи напрямую означает большее количество минут над целевой областью.

Еще одна новая функция — Infinity Gimbal. Она обеспечивает вращение на 360 градусов, а также возможность смотреть вверх под углом 70 градусов. Операторы могут проверять слепую зону над своим дроном способом, который был невозможен в более ранних версиях, и это изменит тактику воздушного боя.

«Умный» дрон

Mavic 4 Pro обеспечивает две важные новые функции – ночное уклонение от препятствий и расширенные функции автономности.

Он оснащен системой обхода препятствий LIDAR, а также шестью всенаправленными датчиками типа «рыбий глаз», которые работают при слабом освещении, эквивалентном полной луне. Один из экспертов обнаружил, что Mavic 4 Pro без проблем летает вокруг деревьев и зданий, что для предыдущей модели было бы рискованно. Поскольку LIDAR не полагается на видимый свет, система обхода препятствий работает в темноте.

Mavic 4 Pro в темноте Фото: DJI

Mavic 4 Pro обладает тем, что производители называют «интеллектуальной автономностью». Это включает в себя расширенную функцию возврата домой: дрон создает визуальную карту своего исходящего маршрута, по которому он может следовать, даже если потерян GPS. Он может самостоятельно преодолевать сложный обратный путь через городскую местность.

Функция ActiveTrack также была модернизирована. Это позволяет оператору зафиксироваться на объекте для управления без помощи рук. Теперь дрон может продолжать отслеживать объект, даже если он исчезает из поля зрения, и следовать за ним, избегая препятствий.

Цена вопроса

Новый дрон доступен на европейском рынке за $2500. Однако, как уже было указано, он не продается в Украине, в РФ, а еще – в США. Это связано и с тарифной политикой Штатов в отношении Китая, и с политической напряженностью в целом.

Издание отмечает, что американцам, как и украинцам, и россиянам, видимо, могут понадобиться агенты в третьих странах, чтобы получить доступ к новинкам в области беспилотного оборудования.

Ранее Фокус писал, что ВСУ нашли простой способ обезвреживать российские "шахеды". Беспилотники можно сбивать с заданного направления и просто ликвидировать через примитивную систему навигации, которая на них установлена.

Также стало известно, что Чехия передала Украине много беспилотников, которые управляются искусственным интеллектом. Дроны линейки MTS могут нести 12 кг взрывчатки и не боятся РЭБ.