Експерти оцінили новий китайський дрон Mavic 4 Pro для війни, — Forbes (фото, відео)

У травні цього року китайські виробники дронів DJI випустили новий квадрокоптер Mavic 4 Pro. Експерти відразу відзначили одну з його найважливіших опцій — робити супершвидкі знімки в повітрі з чітким відео 6K.

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Про це пише Forbes.

Як очікується, Mavic 4 Pro взагалі встановить новий стандарт у сфері зйомки за допомогою безпілотників. Також у нього чудові перспективи стати надзвичайно ефективною військовою машиною.

Видання нагадує, що назва "Mavic" уже стала прозивною саме для бойових квадрокоптерів — хоча компанія-виробник DJI наполягає на тому, що її дрони призначено "тільки для мирного використання", і всіляко засуджує їхнє застосування для військових цілей.

Китайська компанія навіть заборонила продаж своїх безпілотників і в Україні, і в Росії. Але при цьому DJI займає близько 70% світового ринку споживчих дронів. І цьому є просте пояснення — такі безпілотники забезпечують якісну зйомку навіть для недосвідченого користувача. До того ж, такі дрони дуже компактні, тому не дивно, що вони дуже популярні і у ЗСУ, і у росіян.

В обох арміях є ціла індустрія, що займається "зломом" дронів, модифікацією прошивки для обходу обмежень, які накладають виробники, і запобігання відстеженню.

Невеликі безпілотники змінили саме уявлення про війну — вони допомагають виявляти приховані цілі противника і коригувати приціл, завдаючи набагато більшої шкоди меншою кількістю снарядів.

Вони також можуть виступати в ролі ефективних бомбардувальників: "Мавік" здатний дуже точно закидати позиції ворога грантами, причому боєприпаси потрапляють і в окопи і траншеї, і в люки транспортних засобів. Відомі й повітряні бої, в яких квадрокоптери знищували дрони противника, таранячи їх.

Що може новий "Мавік"

Покращені характеристики вказують на те, що новий Mavic 4 Pro перевершить свого попередника у всіх типах військових операцій.

Головною особливістю Mavic 4 Pro є його поліпшена оптика з трьома окремими камерами, включно з 4/3 CMOS Hasselblad з абсолютно новим датчиком 100 МП.

Військові оператори будуть більше зацікавлені в камері дальньої дії з 50-мегапіксельним датчиком 1/1,5 дюйма і 168-міліметровим об'єктивом. Експерти кажуть, що така камера має чудово підійти для відстеження диких тварин — а також для пошуку прихованих цілей.

Mavic 4 Pro також перевершує свого попередника в польоті, розвиваючи максимальну швидкість 56 миль на годину (близько 90 км/год). Для порівняння, у Mavic 3 Pro цей показник був 47 миль на годину (близько 75 км/год). До того ж, новий "Мавік" отримав поліпшену батарею і тривалість польоту збільшилася з 43 до 51 хвилини.

Mavic 4 Pro у польоті Фото: DJI

Збільшена швидкість означає і більшу вантажопідйомність, а також опцію вибору між перехопленням і втечею в повітряному бою. Велика витривалість має вирішальне значення в розвідці: коли противник перебуває за 15 хвилин польоту, велика ємність батареї безпосередньо означає більшу кількість хвилин над цільовою областю.

Ще одна нова функція — Infinity Gimbal. Вона забезпечує обертання на 360 градусів, а також можливість дивитися вгору під кутом 70 градусів. Оператори можуть перевіряти сліпу зону над своїм дроном у спосіб, який був неможливий у більш ранніх версіях, і це змінить тактику повітряного бою.

"Розумний" дрон

Mavic 4 Pro забезпечує дві важливі нові функції — нічне ухилення від перешкод і розширені функції автономності.

Він оснащений системою обходу перешкод LIDAR, а також шістьма всеспрямованими датчиками типу "риб'яче око", які працюють при слабкому освітленні, еквівалентному повному місяцю. Один з експертів виявив, що Mavic 4 Pro без проблем літає навколо дерев і будівель, що для попередньої моделі було б ризиковано. Оскільки LIDAR не покладається на видиме світло, система обходу перешкод працює в темряві.

Mavic 4 Pro у темряві Фото: DJI

Mavic 4 Pro має те, що виробники називають "інтелектуальною автономністю". Це включає в себе розширену функцію повернення додому: дрон створює візуальну карту свого вихідного маршруту, за яким він може слідувати, навіть якщо втрачено GPS. Він може самостійно долати складний зворотний шлях через міську місцевість.

Функцію ActiveTrack також було модернізовано. Це дає змогу оператору зафіксуватися на об'єкті для керування без допомоги рук. Тепер дрон може продовжувати відстежувати об'єкт, навіть якщо він зникає з поля зору, і слідувати за ним, уникаючи перешкод.

Ціна питання

Новий дрон доступний на європейському ринку за $2500. Однак, як уже було зазначено, він не продається в Україні, в РФ, а ще — у США. Це пов'язано і з тарифною політикою Штатів щодо Китаю, і з політичною напруженістю загалом.

Видання зазначає, що американцям, як і українцям, і росіянам, мабуть, можуть знадобитися агенти в третіх країнах, щоб отримати доступ до новинок у сфері безпілотного обладнання.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ знайшли простий спосіб знешкоджувати російські "шахеди". Безпілотники можна збивати із заданого напрямку і просто ліквідувати через примітивну систему навігації, яка на них встановлена.

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