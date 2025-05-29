"Примітивна система": ЗСУ знайшли простий спосіб знешкоджувати "шахеди", — авіаексперт

Військовослужбовці Збройних сил України змогли знешкоджувати російські ударні дрони типу "шахед" збиваючи їх з заданого напрямку та просто збиваючи їх через примітивну систему навігації, яка встановлена на цих безпілотниках.

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Про це в інтерв'ю Youtube-каналу Telegraf заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Дрон "Шахед" — це система, як казала моя бабуся, дурна як пробка, тобто примітивна", — сказав Криволап.

Він пояснив, що у "шахеда" є органи управління, аеродинамічна поверхня, а також у нього закладена програма польоту:

точка координат;

висота;

наступна точка координат і висота.

"Звернулися до GPS-приймача, відкоригували відхилення і полетіли в замовлену програмою точку. Більше нічого там немає", — зазначив Криволап.

Оскільки, за його словами, росіяни почали використовувати SIM-картки "Київстар" у 2023 році, то на самі "шахеди" встановлювали найпримітивніші модулі зв'язку, а потім проводили аналітику щодо того, де саме та на якій висоті був збитий безпілотник.

"Незабаром після цього, збираючи статистику щодо втрат, Росія, імовірно, могла розуміти, де розташовані наші мобільні вогневі групи, тому й почала піднімати дрони на висоту понад 2 кілометри", — підкреслив Криволап.

Водночас у місцях, де стояли українські ЗРК, росіяни навпаки запрограмовували "шахеди" притискалися до землі, щоб їх було важче помітити.

"Але потім це все закінчилося. "Київстар" за інформацією від ППОшників, де летить, на короткі проміжки вимикав мобільний зв'язок у "сотах". У такий спосіб питання було закрито", — наголосив Криволап.

Нагадаємо, 28 травня видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Росія модернізувала "шахеди", щоб сильніше руйнувати українські міста.

Фокус також писав про те, чи можуть ЗС РФ реально використовувати українські SIM-карти для "шахедів".