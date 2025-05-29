"Примитивная система": ВСУ нашли простой способ обезвреживать "шахеды", — авиаэксперт

Военнослужащие Вооруженных сил Украины смогли обезвреживать российские ударные дроны типа "шахед" сбивая их с заданного направления и просто сбивая их через примитивную систему навигации, которая установлена на этих беспилотниках.

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Об этом в интервью Youtube-каналу Telegraf заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Дрон "Шахед" — это система, как говорила моя бабушка, глупая как пробка, то есть примитивная", — сказал Криволап.

Он пояснил, что у "шахеда" есть органы управления, аэродинамическая поверхность, а также в него заложена программа полета:

точка координат;

высота;

следующая точка координат и высота.

"Обратились к GPS-приемнику, откорректировали отклонения и полетели в заказанную программой точку. Больше ничего там нет", — отметил Криволап.

Поскольку, по его словам, россияне начали использовать SIM-карты "Киевстар" в 2023 году, то на сами "шахэды" устанавливали самые примитивные модули связи, а затем проводили аналитику относительно того, где именно и на какой высоте был сбит беспилотник.

"Вскоре после этого, собирая статистику по потерям, Россия, вероятно, могла понимать, где расположены наши мобильные огневые группы, поэтому и начала поднимать дроны на высоту более 2 километров", — подчеркнул Криволап.

В то же время в местах, где стояли украинские ЗРК, россияне наоборот запрограммировали "шахеды" прижиматься к земле, чтобы их было труднее заметить.

"Но потом это все закончилось. "Киевстар" по информации от ПВОшников, где летит, на короткие промежутки выключал мобильную связь в "сотах". Таким образом вопрос был закрыт", — подчеркнул Криволап.

Напомним, 28 мая издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что Россия модернизировала "Шахеды", чтобы сильнее разрушать украинские города.

Фокус также писал о том, могут ли ВС РФ реально использовать украинские SIM-карты для "шахедов".