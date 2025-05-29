Пробивают БПЛА "до чипов": в РФ похвастались новыми патронами против дронов IGLA

В Ростехе утверждают, что патроны могут повредить и другую "начинку" — батарею, винты, рамы, датчики и пр.

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Об этом пишет российское информагентство ТАСС.

Представители Ростеха заявили, что патроны IGLA, которые способны сбивать дроны, могут их и вовсе уничтожить, так как пробивают прошивку и повреждают материнскую плату. Это удалось выяснить в ходе тестов. Разработчики уверяют, что дробью пробивали корпус, раму, повреждая винты, аккумуляторы, сенсоры и прочую электронику, установленную на БПЛА.

Всего этого удалось достичь благодаря тому, что патроны IGLA сделаны из сплава таких металлов, как вольфрам, никель, железо. Сплав утяжеляет дробь и делает ее тверже и тяжелее, что делает возможным практические полное уничтожение дрона, говорится в материале. "Дробь летит достаточно кучно, что минимизируется разброс при стрельбе", — подчеркивают авторы.

В рамках выставки военной техники в Минске (Беларусь) были презентованы обновленные патроны против БПЛА, которые способны сбивать небольшие по размеру дроны: IGLA 30, 50, 100 и Tracer 75. Цифра в названии указывает на максимальную дальность поражения. Патроны разной дальности имеют гильзы разных цветов "для удобства".

Характеристики патронов IGLA:

калибр: 12 — 76;

скорость: до 435 м/с;

кучность: не менее 60%;

дальность: 30, 50, 100, 75 м.

Ранее мы писали, что ВС РФ перешли к радикальному решению по защите от FPV-дронов. Россияне устанавливают антидроновые сети на открытых участках своих логистических путей по маршруту Бахмут — Часов Яр. По мнению специалистов, это относительно дешевый способ защиты от беспилотников, в том числе и на оптоволокне.