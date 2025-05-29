Пробивають БпЛА "до чипів": у РФ похвалилися новими патронами проти дронів IGLA

У Ростеху стверджують, що патрони можуть пошкодити й іншу "начинку" — батарею, гвинти, рами, датчики тощо.

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Про це пише російське інформагентство ТАСС.

Представники Ростеха заявили, що патрони IGLA, які здатні збивати дрони, можуть їх і зовсім знищити, оскільки пробивають прошивку і пошкоджують материнську плату. Це вдалося з'ясувати під час тестів. Розробники запевняють, що дробом пробивали корпус, раму, пошкоджуючи гвинти, акумулятори, сенсори та іншу електроніку, встановлену на БпЛА.

Усього цього вдалося досягти завдяки тому, що патрони IGLA зроблені зі сплаву таких металів, як вольфрам, нікель, залізо. Сплав обважнює дріб і робить його твердішим і важчим, що уможливлює практичне повне знищення дрона, йдеться в матеріалі. "Дріб летить досить купчасто, що мінімізує розкид під час стрільби", — підкреслюють автори.

У межах виставки військової техніки в Мінську (Білорусь) було презентовано оновлені патрони проти БпЛА, які здатні збивати невеликі за розміром дрони: IGLA 30, 50, 100 і Tracer 75. Цифра в назві вказує на максимальну дальність ураження. Патрони різної дальності мають гільзи різних кольорів "для зручності".

Характеристики патронів IGLA:

калібр: 12–76;

швидкість: до 435 м/с;

купчастість: не менше 60%;

дальність: 30, 50, 100, 75 м.

Раніше ми писали, що ЗС РФ перейшли до радикального рішення щодо захисту від FPV-дронів. Росіяни встановлюють антидронові мережі на відкритих ділянках своїх логістичних шляхів за маршрутом Бахмут — Часів Яр. На думку фахівців, це відносно дешевий спосіб захисту від безпілотників, зокрема й на оптоволокні.