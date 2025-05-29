Срочное предупреждение: сотни миллионов паролей раскрыты, что делать пользователям

Эксперты обнаружили огромную утечку, касающуюся более 180 миллионов личных данных для входа в популярные онлайн-сервисы. Под удар киберпреступников попали данные и пароли от учетных записей Facebook, Netflix, Google, PayPal и многое другое.

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Об этом сообщает The Sun.

Также были раскрыты данные для входа в банки, на медицинские платформы и даже на правительственные порталы.

Тревогу забил исследователь по кибербезопасности Джеремайя Фаулер, обнаруживший открытую базу данных, которая не была защищена паролем и не была зашифрована. Он предполагает, что взлом мог произойти в результате использования вредоносного ПО для кражи информации.

Такие программы-вредители обычно выслеживают имена пользователей и пароли, хранящиеся в веб-браузерах, программном обеспечении электронной почты или приложениях для обмена сообщениями.

«Многие люди беспечно относятся к своим учетным записям электронной почты и хранят многолетние конфиденциальные документы, такие как налоговые формы, медицинские записи, контракты и пароли, даже не задумываясь о безопасности», — отмечает Фаулер.

Он советует следить за тем, какая конфиденциальная информация хранится в вашей учетной записи электронной почты, и регулярно удалять старые письма, содержащие личные данные, финансовые документы или любые другие важные файлы.

Вообще, вместо электронной почты специалисты советуют использовать для конфиденциальных файлов зашифрованное облачное хранилище.

Сейчас база данных уже удалена, но пока неясно, как долго она оставалась доступной для просмотра. Также пока нет идей относительно того, кто может быть ответственным за эту утечку, насчитывающую в общей сложности 184 162 718 записей.

Ранее Фокус писал, что одну из крупнейших криптобирж США взломали хакеры. В частности, в мае этого года преступники похитили данные клиентов биржи Coinbase и нанесли ей ущерб на сотни миллионов долларов.

Также стало известно, что продвинутые киберпреступники начали использовать технику "путешествия во времени". Они манипулируют внутренними часами системы, чтобы обойти защиту устройств.

Тем временем в Китае представили первую в мире систему квантовой криптографии. Разработчики утверждают, что взломать ее невозможно и что она способна устоять даже перед атакой новейших компьютеров.