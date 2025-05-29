Термінове попередження: сотні мільйонів паролів розкрито, що робити користувачам

Експерти виявили величезний витік, що стосується понад 180 мільйонів особистих даних для входу в популярні онлайн-сервіси. Під удар кіберзлочинців потрапили дані та паролі від облікових записів Facebook, Netflix, Google, PayPal і багато іншого.

Related video

Про це повідомляє The Sun.

Також було розкрито дані для входу в банки, на медичні платформи і навіть на урядові портали.

На сполох забив дослідник з кібербезпеки Джеремайя Фаулер, який виявив відкриту базу даних, яка не була захищена паролем і не була зашифрована. Він припускає, що злом міг статися внаслідок використання шкідливого ПЗ для крадіжки інформації.

Такі програми-шкідники зазвичай вистежують імена користувачів і паролі, що зберігаються у веб-браузерах, програмному забезпеченні електронної пошти або додатках для обміну повідомленнями.

"Багато людей безтурботно ставляться до своїх облікових записів електронної пошти і зберігають багаторічні конфіденційні документи, як-от податкові форми, медичні записи, контракти і паролі, навіть не замислюючись про безпеку", — зазначає Фаулер.

Він радить стежити за тим, яка конфіденційна інформація зберігається у вашому обліковому записі електронної пошти, і регулярно видаляти старі листи, що містять особисті дані, фінансові документи або будь-які інші важливі файли.

Взагалі, замість електронної пошти фахівці радять використовувати для конфіденційних файлів зашифроване хмарне сховище.

Наразі базу даних уже видалено, але поки неясно, як довго вона залишалася доступною для перегляду. Також поки що немає ідей щодо того, хто може бути відповідальним за цей витік, що налічує загалом 184 162 718 записів.

Раніше Фокус писав, що одну з найбільших криптобірж США зламали хакери. Зокрема, у травні цього року злочинці викрали дані клієнтів біржі Coinbase і завдали їй збитків на сотні мільйонів доларів.

Також стало відомо, що просунуті кіберзлочинці почали використовувати техніку "подорожі в часі". Вони маніпулюють внутрішнім годинником системи, щоб обійти захист пристроїв.

Тим часом у Китаї представили першу у світі систему квантової криптографії. Розробники стверджують, що зламати її неможливо і що вона здатна встояти навіть перед атакою новітніх комп'ютерів.