Кондиционер не работает? Как самому проверить устройство и запустить его

Когда центральный кондиционер не работает, первое, что нужно проверить, — это поток воздуха. Засоренный воздушный фильтр — одна из самых распространенных причин.

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Об этом пишет сайт slashgear.com.

Если фильтр кондиционера грязный, он ограничивает поток воздуха и блокирует теплопередачу, из-за чего устройство не охлаждает. Замена фильтра может немедленно решить проблему. Если поток воздуха все еще кажется слабым, проверьте вентиляционные отверстия подачи и возврата. Убедитесь, что ни одно из них не заблокировано мебелью или скоплением пыли.

Затем проверьте испарительный змеевик. Если змеевик замерз или покрыт грязью, воздух не будет проходить через него должным образом. Накопление льда обычно означает низкий уровень хладагента или проблемы с потоком воздуха, поэтому, если замена фильтра не помогает, выключите устройство и дайте ему оттаять. Затем вызовите специалиста, чтобы проверить уровень хладагента и проверить на наличие утечек.

Также проверьте двигатель вентилятора и вентилятор. Если они не работают или вращаются медленно, поток воздуха через змеевик будет ограничен. Это более серьезный ремонт, но важно диагностировать его как можно раньше. Без надлежащего потока воздуха ваша система перегреется, замерзнет или произойдет и то, и другое. Помните, что проблемы с потоком воздуха не всегда проявляются как полный отказ. Иногда кондиционер просто будет работать дольше, увеличится счет за электроэнергию и все равно не охладит жилище должным образом.

Кондиционер в комнате

Если кондиционер включается, но дует теплым или слегка прохладным воздухом, причиной, скорее всего, является низкий уровень хладагента. В таком случае, вероятно, есть утечка. Обнаружили шипящие звуки, пузырение или лед на внешнем блоке? Это тоже указывает на утечку хладагента. Когда уровень падает, система не может эффективно вытягивать тепло изнутри вашего дома, поэтому она работает без остановок, фактически не охлаждая.

К сожалению, вы не можете просто добавить хладагент. Утечки необходимо найти, заделать, а затем перезаправить систему. Для этого требуется специальное оборудование и сертификаты на обращение с хладагентом, поэтому стоит вызвать специалиста. Если утечка небольшая и находится в видимом месте, ее можно устранить. Но если она скрыта в змеевиках или трубках, ремонт может обойтись дорого. В любом случае, игнорирование проблемы с низким уровнем хладагента может со временем вывести компрессор из строя. Это одна из самых дорогих частей системы, и ее замена может обойтись в тысячи.

Компрессор — это двигатель цикла охлаждения. Если он неисправен, хладагент не будет циркулировать, и тепло не будет отводиться. Вы часто будете видеть, как блок трясется, но не включается полностью, или он может вообще не включиться. Если он с трудом запускается или издает странные звуки, вы, вероятно, имеете дело с проблемой компрессора.

Конденсаторы — еще одно слабое звено. Они хранят и высвобождают электричество, чтобы заставить двигатели работать. Когда конденсатор выходит из строя, вентилятор или компрессор вообще не запускаются или могут отключиться в середине цикла. Если кондиционер внезапно перестает работать после скачка напряжения, это может быть причиной.

Если термостат неисправен или установлен неправильно, он может не запустить цикл охлаждения в нужное время. Проверьте режим (убедитесь, что он на "холодном") и настройку температуры.

Когда система внезапно перестает охлаждаться, не гадайте. Уточните: подается ли питание? Вращается ли вентилятор? Щелкает ли компрессор? Ответы на эти вопросы помогут вам сделать следующий шаг, будь то быстрое исправление или вызов сервисного центра.

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