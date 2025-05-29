Кондиціонер не працює? Як самому перевірити пристрій і запустити його

Коли центральний кондиціонер не працює, перше, що потрібно перевірити, — це потік повітря. Засмічений повітряний фільтр — одна з найпоширеніших причин.

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Про це пише сайт slashgear.com.

Якщо фільтр кондиціонера брудний, він обмежує потік повітря і блокує теплопередачу, через що пристрій не охолоджує. Заміна фільтра може негайно вирішити проблему. Якщо потік повітря все ще здається слабким, перевірте вентиляційні отвори подачі та повернення. Переконайтеся, що жоден із них не заблоковано меблями або скупченням пилу.

Потім перевірте випарний змійовик. Якщо змійовик замерз або покритий брудом, повітря не проходитиме через нього належним чином. Накопичення льоду зазвичай означає низький рівень холодоагенту або проблеми з потоком повітря, тому, якщо заміна фільтра не допомагає, вимкніть пристрій і дайте йому відтанути. Потім викличте фахівця, щоб перевірити рівень холодоагенту і перевірити на наявність витоків.

Також перевірте двигун вентилятора і вентилятор. Якщо вони не працюють або обертаються повільно, потік повітря через змійовик буде обмежений. Це більш серйозний ремонт, але важливо діагностувати його якомога раніше. Без належного потоку повітря ваша система перегріється, замерзне або станеться і те, і інше. Пам'ятайте, що проблеми з потоком повітря не завжди проявляються як повна відмова. Іноді кондиціонер просто працюватиме довше, збільшиться рахунок за електроенергію і все одно не охолодить житло належним чином.

Кондиціонер у кімнаті

Якщо кондиціонер вмикається, але дме теплим або злегка прохолодним повітрям, причиною, найімовірніше, є низький рівень холодоагенту. У такому разі, ймовірно, є витік. Виявили шиплячі звуки, булькання або лід на зовнішньому блоці? Це теж вказує на витік холодоагенту. Коли рівень падає, система не може ефективно витягувати тепло зсередини вашого будинку, тому вона працює без зупинок, фактично не охолоджуючи.

На жаль, ви не можете просто додати холодоагент. Витоки необхідно знайти, закрити, а потім перезаправити систему. Для цього потрібне спеціальне обладнання та сертифікати на поводження з холодоагентом, тому варто викликати фахівця. Якщо витік невеликий і розташований у видимому місці, його можна усунути. Але якщо він прихований у змійовиках або трубках, ремонт може обійтися дорого. У будь-якому разі, ігнорування проблеми з низьким рівнем холодоагенту може з часом вивести компресор з ладу. Це одна з найдорожчих частин системи, і її заміна може обійтися в тисячі.

Компресор — це двигун циклу охолодження. Якщо він несправний, холодоагент не циркулюватиме, і тепло не відводитиметься. Ви часто будете бачити, як блок трясеться, але не вмикається повністю, або він може взагалі не ввімкнутися. Якщо він насилу запускається або видає дивні звуки, ви, ймовірно, маєте справу з проблемою компресора.

Конденсатори — ще одна слабка ланка. Вони зберігають і вивільняють електрику, щоб змусити двигуни працювати. Коли конденсатор виходить з ладу, вентилятор або компресор взагалі не запускаються або можуть відключитися в середині циклу. Якщо кондиціонер раптово перестає працювати після стрибка напруги, це може бути причиною.

Якщо термостат несправний або встановлений неправильно, він може не запустити цикл охолодження в потрібний час. Перевірте режим (переконайтеся, що він на "холодному") і налаштування температури.

Коли система раптово перестає охолоджуватися, не гадайте. Уточніть: чи подається живлення? Чи обертається вентилятор? Чи клацає компресор? Відповіді на ці запитання допоможуть вам зробити наступний крок, чи то швидке виправлення, чи то виклик сервісного центру.

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