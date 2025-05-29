Никогда не делайте этого со смартфоном Android: ошибки, которых стоит избегать пользователям

Хотя обновление телефона Android может улучшить его работу, есть некоторые ошибки, которых следует избегать после его завершения. Вот что нужно знать.

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Об этом пишет slashgear.com.

Ошибка номер один, которую вы можете совершить с Android-смартфоном, — это не обновить его. Современные устройства Android от крупных производителей, таких как Google и Samsung, получают основные обновления раз в год, обновления функций до нескольких раз в год и ежемесячные исправления безопасности. Важно устанавливать их тут же при получении.

Если вы не обновляете Android-смартфон, вы оставляете его открытым для уязвимостей безопасности, проблем с производительностью, ошибок и многого другого. Но после завершения установки стоит предпринять ряд шагов, которые помогут вашему устройству работать более плавно и избежать проблем после обновления.

Смартфон Samsung Galaxy Фото: frandroid.com

Очистка кэша и перезагрузка после обновления

После того, как вы получили системное уведомление о завершении обновления, нужно сделать две основные вещи: очистить системный кэш и перезагрузить телефон. Во время обновления смартфон создает ряд временных файлов. Они хранятся в части памяти, известной как раздел кэша. Они не только ненужно занимают место на диске, но и могут замедлить работу устройства.

Чтобы очистить системный кэш:

Выключите устройство. На телефонах Samsung Galaxy проведите пальцем вниз от правой стороны экрана, чтобы открыть быстрые настройки, затем щелкните значок питания в правом верхнем углу. Нажмите "Выключить", затем снова нажмите его. На устройствах Pixel одновременно удерживайте кнопки питания и увеличения громкости в течение нескольких секунд, затем нажмите "Выключить". Когда экран станет черным, подождите около 10 секунд.

Откройте меню восстановления Android. На телефонах Galaxy одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости и продолжайте удерживать их, пока телефон включается. На устройствах Pixel используйте кнопки питания и уменьшения громкости. Вы выйдете из обычного цикла загрузки и войдете в минималистичное меню параметров. Сенсорный ввод не работает на этом экране.

Используйте клавиши регулировки громкости, чтобы перейти к параметру "Очистить раздел кэша", затем используйте кнопку питания, чтобы выбрать его. Появится экран подтверждения. Используйте клавиши регулировки громкости, чтобы перейти к пункту "Да", затем кнопку питания для подтверждения. Теперь кэш будет очищен. В большинстве случаев это занимает всего несколько минут.

Вернитесь в меню восстановления. Используйте клавиши регулировки громкости, чтобы выбрать Reboot System Now, и выберите его с помощью клавиши питания.

После того, как ваш телефон снова загрузится, все будет готово.

Смартфон Pixel в руках Фото: wired.com

Как устранить неполадки после обновления ОС

В большинстве случаев указанные выше шаги помогают устройству Android работать оптимально после обновления. Однако в редких случаях обновление может пойти не так, что приведет к проблемам. Это не означает, что вам следует пропускать обновления (если только вы не слышали из надежного источника, что последнее обновление подтвердило наличие ошибок). Существуют шаги по устранению неполадок, которые можно предпринять, если что-то пойдет не так.

Многие распространенные проблемы Android возникают, когда приложение отрицательно реагирует на обновление. Чтобы узнать, является ли это причиной проблем, используйте встроенную функцию безопасного режима, выключив телефон, выполнив указанные выше действия. Затем включите его как обычно, но удерживайте кнопку уменьшения громкости, как только появится логотип Samsung на телефонах Galaxy или логотип Google на устройствах Pixel. Когда телефон включится, найдите слова "безопасный режим" в нижней части экрана. Если их там нет, выключите телефон и повторите попытку. Если они есть, вы находитесь в безопасном режиме, в котором на телефоне не запускаются сторонние приложения. Если проблема, с которой вы столкнулись, исчезает в безопасном режиме, то причиной проблемы является загруженное вами приложение.

В случае, если проблема связана с Wi-Fi или сотовой связью, сбросьте настройки сети, перейдя в Настройки — Общие настройки — Сброс — Сброс настроек мобильной сети, затем следуя всем инструкциям, чтобы подтвердить сброс.

Если после выполнения всего, что указано в этой статье, у вас возникли значительные проблемы с производительностью, батареей или системными приложениями, последним средством должен быть сброс устройства до заводских настроек. Перед сбросом настроек Android вам нужно знать, что вы потеряете все свои приложения, файлы и настройки. Если вам необходимо сбросить настройки, сначала сделайте их резервную копию, если это возможно.

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