В Украине придумали, как обойтись без китайских дронов "Мавик", – волонтерка

Китай не продает свои новые беспилотники DJI Mavic в Украину и Европу, но для ВСУ уже есть альтернатива. В Украине разработали собственный дрон, и он уже поступает на вооружение.

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Об этом заявила волонтерка Дана Яровая в эфире проекта "Тема с Мосейчук".

В частности, Яровая сообщила, что у Украины "уже есть не "Мавик", а "Шмавик". По ее словам, это дрон украинского производителя, который успешно законтрактован.

"Наш производитель успешно делает то, что делали китайцы", – подчеркнула Дана.

Также она сказала, что речь идет о достаточно перспективном и сильном производителе, который работает в сфере беспилотников с 2014 года: "Сначала это были фермерские дроны, потом стали делать военные".

Яровая также отметила, что украинский аналог "Мавика" уже поставляется Силам обороны.

Еще волонтерка сказала, что Украина хорошо реализовала "датскую модель", и что сейчас партнеры передают нашей стране не столько вооружение, сколько деньги, благодаря которым контрактуется украинский ВПК.

Дрон Шмавик Фото: dev.ua

Отдельный акцент она сделала на том, что как можно больше оружия должно производиться в самой Украине. "Надо контрактовать украинский ВПК… Мы не можем все время тянуть из Болгарии, из других стран мины и снаряды".

Яровая считает, что у Украины есть хорошие шансы после окончания войны с РФ стать серьезным экспортером оружия. "То есть быть не просто сырьевым придатком, а страной, которая поставляет продукцию с большой добавочной стоимостью", – подчеркнула волонтерка.

Что касается отказа Китая продавать Украине беспилотники, то Дана Яровая настроена оптимистично: "То, что Китай закрылся, дало нашему производителю выпустить свой "Шмавик". Они его кодифицировали и уже идет активная контрактация".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в двойных стандартах – официальный Пекин заблокировал поставки своих беспилотников Украине, а в Россию продолжает их продавать.

Также Фокус писал, что ВСУ нашли простой способ обезвреживать российские "шахеды". Беспилотники можно сбивать с заданного направления и просто ликвидировать через примитивную систему навигации, которая на них установлена.