В Україні придумали, як обійтися без китайських дронів "Мавік", — волонтерка

Китай не продає свої нові безпілотники DJI Mavic в Україну і Європу, але для ЗСУ вже є альтернатива. В Україні розробили власний дрон, і він уже надходить на озброєння.

Related video

Про це заявила волонтерка Дана Ярова в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук".

Зокрема, Ярова повідомила, що в України "вже є не "Мавік", а "Шмавік". За її словами, це дрон українського виробника, який успішно законтрактований.

"Наш виробник успішно робить те, що робили китайці", — наголосила Дана.

Також вона сказала, що йдеться про досить перспективного і сильного виробника, який працює у сфері безпілотників з 2014 року: "Спочатку це були фермерські дрони, потім стали робити військові".

Ярова також зазначила, що український аналог "Мавіка" вже поставляється Силам оборони.

Ще волонтерка сказала, що Україна добре реалізувала "данську модель", і що зараз партнери передають нашій країні не стільки озброєння, скільки гроші, завдяки яким контрактується український ВПК.

Дрон Шмавик Фото: dev.ua

Окремий акцент вона зробила на тому, що якомога більше зброї має вироблятися в самій Україні. "Треба контрактувати український ВПК... Ми не можемо весь час тягнути з Болгарії, з інших країн міни і снаряди".

Ярова вважає, що в України є хороші шанси після закінчення війни з РФ стати серйозним експортером зброї. "Тобто бути не просто сировинним придатком, а країною, яка постачає продукцію з великою доданою вартістю", — підкреслила волонтерка.

Що стосується відмови Китаю продавати Україні безпілотники, то Дана Ярова налаштована оптимістично: "Те, що Китай закрився, дало нашому виробнику випустити свій "Шмавік". Вони його кодифікували і вже йде активна контрактація".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у подвійних стандартах — офіційний Пекін заблокував постачання своїх безпілотників Україні, а в Росію продовжує їх продавати.

Також Фокус писав, що ЗСУ знайшли простий спосіб знешкоджувати російські "шахеди". Безпілотники можна збивати із заданого напрямку і просто ліквідувати через примітивну систему навігації, яка на них встановлена.