Рама с пропеллерами: в России придумали неожиданную систему защиты авто от дронов

Российские инженеры предлагают защищать технику от дронов, сбивая их огромными винтами.

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На этот патент в своем блоге обратил внимание украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флэш".

Запатентованная в РФ система состоит из каркасной рамы, которая крепится к кузову автомобиля или другого транспортного средства. К этой раме крепятся большие электромоторы и винты с лопастями, которые подключатся к системе электропитания самой машины. В качестве примера на чертеже изобразили микроавтобус типа "буханка" с семью винтами: по четыре справа и слева, по одному спереди, сзади и на крыше.

Схема расположения системы защиты от дронов на авто Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Вращаясь, винты должны поражать ударные дроны, которые пытаются атаковать транспорт. По словам разработчиков, оператору трудно заметить вращение лопастей и их границы, поэтому велика вероятность, что БПЛА в итоге попадет в одну из зон.

"В зазоре, который образован между корпусом транспортного средства 10 и вращающимися лопастями, будет происходить разворот кумулятивной гранаты (после удара лопасти о корпус гранаты). Зазор также необходим для ослабления кумулятивной струи в случае подрыва заряда БПЛА при ударе о лопасть", — цитирует Сергей Бескрестнов текст патента.

По словам российских инженеров, они якобы провели испытания на макете и доказали, что система надежно отражает гранаты. Для этого длина каждой лопасти должна быть не менее 1 метра, а частота вращения: 600 оборотов в минуту.

"А потом эта буханка свалит с СВО домой", — пошутил Сергей.

Ранее ВС РФ для защиты от дронов навешали комки проволоки на БМП-2. В итоге получилась конструкция, похожая на дикобраза.

Кроме того, российские военные ставят на тяжелую технику автомобильные шины в качестве пассивной защиты. Предполагается, что резина может смягчить удары FPV-дронов и задерживать осколки.