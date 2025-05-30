Рама з пропелерами: у Росії придумали несподівану систему захисту авто від дронів

Російські інженери пропонують захищати техніку від дронів, збиваючи їх величезними гвинтами.

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На цей патент у своєму блозі звернув увагу український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із псевдонімом "Флеш".

Запатентована в РФ система складається з каркасної рами, яка кріпиться до кузова автомобіля або іншого транспортного засобу. До цієї рами кріпляться великі електромотори і гвинти з лопатями, які підключаться до системи електроживлення самої машини. Як приклад на кресленні зобразили мікроавтобус типу "буханка" із сімома гвинтами: по чотири праворуч і ліворуч, по одному спереду, ззаду і на даху.

Схема розташування системи захисту від дронів на авто Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Обертаючись, гвинти мають вражати ударні дрони, які намагаються атакувати транспорт. За словами розробників, оператору важко помітити обертання лопатей та їхні межі, тож є велика ймовірність, що БПЛА зрештою потрапить в одну із зон.

"У зазорі, що утворений між корпусом транспортного засобу 10 і лопатями, що обертаються, відбуватиметься розворот кумулятивної гранати (після удару лопаті об корпус гранати). Зазор також необхідний для ослаблення кумулятивного струменя в разі підриву заряду БПЛА під час удару об лопать", — цитує Сергій Бескрестнов текст патенту.

За словами російських інженерів, вони нібито провели випробування на макеті й довели, що система надійно відбиває гранати. Для цього довжина кожної лопаті має бути не менше 1 метра, а частота обертання: 600 обертів на хвилину.

"А потім ця буханка звалить із СВО додому", — пожартував Сергій.

Раніше ЗС РФ для захисту від дронів навішали грудки дроту на БМП-2. У підсумку вийшла конструкція, схожа на дикобраза.

Крім того, російські військові ставлять на важку техніку автомобільні шини як пасивний захист. Передбачається, що гума може пом'якшити удари FPV-дронів і затримувати осколки.