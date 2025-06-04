Литиевые батареи наконец-то подешевеют: что придумали ученые

Спрос на литиевые аккумуляторы по-прежнему высок, и их производство требует новых технологических решений. Как раз такое решение удалось найти канадским исследователям.

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Об этом пишет interestingengineering.com.

Фирмы Standard Lithium и Telescope Innovations запатентовали метод, называемый процессом DualPure. Он работает при температурах ниже 100°C и превращает литиевые химикаты в высококачественный сульфид лития — материал, имеющий решающее значение для твердотельных батарей нового поколения.

До сих пор считалось, что сульфид лития сложно производить в больших масштабах, – из-за того, что традиционные методы были энергоемкими и дорогостоящими.

В чем суть нового метода

Запатентованная канадскими компаниями методика позволяет перерабатывать широкий спектр литиевого сырья, включая технический гидроксид и карбонат. А это позволяет снизить потребление энергии, упростить требования к оборудованию и устранить риски термической безопасности, связанные с высокими температурами.

Сульфид лития, полученный методом DualPure Фото: Telescope Innovations

Первые партии сульфида лития, полученного новым методом, уже были отправлены производителям аккумуляторов в Азии и Северной Америке для тестирования и проверки.

Литий-ионные батареи – в чем проблема

Спрос на литий-ионные аккумуляторы растет – так как они задействованы и в электронике, и в производстве электромобилей, однако стоят такие батареи дорого. Высокие цены обусловлены сложностью производства и дефицитом ключевых элементов – лития и кобальта.

К тому же, у литий-ионных аккумуляторов ограниченный срок службы – после определенного количества циклов заряда-разряда их емкость снижается. Еще литий-ионные аккумуляторы чувствительны к перегреву, и при неправильном использовании могут взрываться.

Батарея нового поколения

Твердотельные батареи рассматриваются как альтернатива литий-ионным аккумуляторам. Они считаются более безопасными, так как используют твердые электролиты, а не легковоспламеняющиеся жидкие. Еще твердотельные батареи быстрее заряжаются и демонстрируют более высокую производительность, но при этом они и гораздо более сложные в производстве.

Одной из главных производственных проблем как раз является обеспечение поставок сульфида лития по доступным ценам и в больших объемах. Процесс DualPure устраняет эти препятствия, ведь он может работать с сырьем более низкого качества, допускает примеси и работает при низких температурах.

Компания Telescope уже активно ведет переговоры с производителями лития и инвесторами для того, чтобы ускорить коммерческое внедрение своей продукции.

Ранее Фокус писал, что конусная батарея на основе натрия может изменить мир навсегда. Группа исследователей из Университета Райса (США) пришла к выводу, что необычная форма батареи, полученная путем масштабируемого пиролиза углеводородов, может поспособствовать хранению энергии с помощью таких элементов, как натрий и калий. Эти элементы намного дешевле и доступнее лития.

Также стало известно, что китайские ученые создали портативную батарею на основе электроактивных микроорганизмов, которая показала возможность самозарядки до 10 циклов. Между прочим, для такой батареи вообще не нужен литий.