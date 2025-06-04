Літієві батареї нарешті подешевшають: що придумали вчені

Попит на літієві акумулятори, як і раніше, високий, і їх виробництво вимагає нових технологічних рішень. Якраз таке рішення вдалося знайти канадським дослідникам.

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Про це пише interestingengineering.com.

Фірми Standard Lithium і Telescope Innovations запатентували метод, званий процесом DualPure. Він працює за температур нижче 100°C і перетворює літієві хімікати на високоякісний сульфід літію — матеріал, що має вирішальне значення для твердотільних батарей нового покоління.

Досі вважалося, що сульфід літію складно виробляти у великих масштабах, — через те, що традиційні методи були енергоємними і дорогими.

У чому суть нового методу

Запатентована канадськими компаніями методика дає змогу переробляти широкий спектр літієвої сировини, включно з технічним гідроксидом і карбонатом. А це дає змогу знизити споживання енергії, спростити вимоги до обладнання та усунути ризики термічної безпеки, пов'язані з високими температурами.

Сульфід літію, отриманий методом DualPure Фото: Telescope Innovations

Перші партії сульфіду літію, отриманого новим методом, вже було відправлено виробникам акумуляторів в Азії та Північній Америці для тестування і перевірки.

Літій-іонні батареї — у чому проблема

Попит на літій-іонні акумулятори зростає — адже вони задіяні і в електроніці, і у виробництві електромобілів, проте коштують такі батареї дорого. Високі ціни зумовлені складністю виробництва і дефіцитом ключових елементів — літію і кобальту.

До того ж, у літій-іонних акумуляторів обмежений термін служби — після певної кількості циклів заряду-розряду їхня ємність знижується. Ще літій-іонні акумулятори чутливі до перегріву, і при неправильному використанні можуть вибухати.

Батарея нового покоління

Твердотільні батареї розглядаються як альтернатива літій-іонним акумуляторам. Вони вважаються безпечнішими, оскільки використовують тверді електроліти, а не легкозаймисті рідкі. Ще твердотільні батареї швидше заряджаються і демонструють вищу продуктивність, але при цьому вони і набагато складніші у виробництві.

Однією з головних виробничих проблем якраз є забезпечення поставок сульфіду літію за доступними цінами та у великих обсягах. Процес DualPure усуває ці перешкоди, адже він може працювати із сировиною нижчої якості, допускає домішки та працює за низьких температур.

Компанія Telescope вже активно веде переговори з виробниками літію та інвесторами для того, щоб прискорити комерційне впровадження своєї продукції.

Раніше Фокус писав, що конусна батарея на основі натрію може змінити світ назавжди. Група дослідників з Університету Райса (США) дійшла висновку, що незвичайна форма батареї, отримана шляхом масштабованого піролізу вуглеводнів, може посприяти зберіганню енергії за допомогою таких елементів, як натрій і калій. Ці елементи набагато дешевші і доступніші за літій.

Також стало відомо, що китайські вчені створили портативну батарею на основі електроактивних мікроорганізмів, яка показала можливість самозарядки до 10 циклів. Між іншим, для такої батареї взагалі не потрібен літій.