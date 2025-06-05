Популярное приложение скоро перестанет работать даже на iPhone: что случилось

Приложение YouTube скоро перестанет работать сразу на нескольких моделях смартфонов, в том числе и на некоторых iPhone. Причиной стало обновление, которое не поддерживается этими гаджетами.

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Об этом сообщает The Sun.

Как уточняет издание, теперь для использования YouTube требуется как минимум iOS 16 на iPhone вместо iOS 15, или же iPadOS 16 на iPad.

Более новые модели могут работать под управлением iOS 16 и более поздних версий, поэтому их эта неприятность не коснется.

В частности, работать на iOS 16 / iPadOS 16 – а соответственно, и поддерживать обновленное приложение YouTube – не смогут семь смартфонов Apple, в том числе iPhone 7 и iPhone 7 Plus, выпущенные еще в 2016 году.

Полный список выглядит так:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPad Air 2

iPad mini 4.

Большинство из этих телефонов уже попали в список «винтажных» устройств Apple, а iPad Air 2 уже даже отнесен к числу «устаревших».

Издание предполагает, что пример YouTube могут подхватить и другие приложения и тоже станут недоступными для владельцев старых телефонов.

Впрочем, те, кто пока не готов покупать новый смартфон, могут продолжать пользоваться YouTube, заходя на сайт YouTube через веб-браузер своего iPhone.

Также издание приводит полные списки «винтажных» и «устаревших» устройств Apple.

На данный момент к категории «винтажных» относятся:

iPhone 4 (8GB)

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 8 (64GB, 256GB)

iPhone 8 Red

iPhone 8 Plus Red

iPhone X.

«Устаревшими» официально считаются:

iPhone

iPhone 3G (выпущенный для материкового Китая) 8GB

iPhone 3G 8GB, 16GB

iPhone 3GS (для материкового Китая) 16GB, 32GB

iPhone 3GS (8GB)

iPhone 3GS 16GB, 32GB

iPhone 4 CDMA

iPhone 4 CDMA (8GB)

iPhone 4 16GB, 32GB

iPhone 4 GSM (8GB), черный

iPhone 4S

iPhone 4S (8GB)

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6 Plus

iPhone 6s (32GB)

iPhone 6s Plus (32GB).

Отметим, что «винтажными» Apple объявляет те гаджеты, продажу которых она прекратила более пяти, но менее семи лет назад. «Винтажный» статус ещё не отправляет телефон в утиль окончательно – теоретически, его еще могут принять в ремонт. Однако такая опция уже будет урезанной – винтажный смартфон отремонтируют, если будут еще доступны соответствующие детали к нему. Если их уже нет, то телефон останется без ремонта.

Далее гаджет переходит в статус «устаревшего». В эту категорию попадают телефоны, выпущенные в продажу более семи лет назад.

Ранее Фокус писал, что в мае этого года компания объявила, что еще две модели iPhone навсегда уходят в прошлое. Тогда в список так называемых «винтажных» продуктов попали iPhone 7 Plus и iPhone 8.

Также напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Это будет самый тонкий гаджет в истории компании – хотя некоторые эксперты говорят, что из-за тонкого дизайна батарея у него будет довольно слабая.