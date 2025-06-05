Популярний додаток скоро перестане працювати навіть на iPhone: що сталося

Додаток YouTube скоро перестане працювати одразу на кількох моделях смартфонів, зокрема й на деяких iPhone. Причиною стало оновлення, яке не підтримується цими гаджетами.

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Про це повідомляє The Sun.

Як уточнює видання, тепер для використання YouTube потрібно як мінімум iOS 16 на iPhone замість iOS 15, або ж iPadOS 16 на iPad.

Новіші моделі можуть працювати під управлінням iOS 16 і пізніших версій, тому їх ця неприємність не торкнеться.

Зокрема, працювати на iOS 16 / iPadOS 16 — а відповідно, і підтримувати оновлений застосунок YouTube — не зможуть сім смартфонів Apple, зокрема iPhone 7 і iPhone 7 Plus, випущені ще 2016 року.

Повний список має такий вигляд:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPad Air 2

iPad mini 4.

Більшість із цих телефонів уже потрапили до списку "вінтажних" пристроїв Apple, а iPad Air 2 уже навіть віднесено до числа "застарілих".

Видання припускає, що приклад YouTube можуть підхопити й інші додатки і теж стануть недоступними для власників старих телефонів.

Утім, ті, хто поки що не готовий купувати новий смартфон, можуть продовжувати користуватися YouTube, заходячи на сайт YouTube через веб-браузер свого iPhone.

Також видання наводить повні списки "вінтажних" і "застарілих" пристроїв Apple.

Наразі до категорії "вінтажних" належать:

iPhone 4 (8GB)

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 8 (64 ГБ, 256 ГБ)

iPhone 8 Red

iPhone 8 Plus Red

iPhone X.

"Застарілими" офіційно вважаються:

iPhone

iPhone 3G (випущений для материкового Китаю) 8GB

iPhone 3G 8GB, 16GB

iPhone 3GS (для материкового Китаю) 16GB, 32GB

iPhone 3GS (8GB)

iPhone 3GS 16GB, 32GB

iPhone 4 CDMA

iPhone 4 CDMA (8GB)

iPhone 4 16GB, 32GB

iPhone 4 GSM (8GB), чорний

iPhone 4S

iPhone 4S (8GB)

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6 Plus

iPhone 6s (32GB)

iPhone 6s Plus (32GB).

Зазначимо, що "вінтажними" Apple оголошує ті ґаджети, продаж яких вона припинила понад п'ять, але менше семи років тому. "Вінтажний" статус ще не відправляє телефон в утиль остаточно — теоретично, його ще можуть прийняти в ремонт. Однак така опція вже буде урізаною — вінтажний смартфон відремонтують, якщо будуть ще доступні відповідні деталі до нього. Якщо їх уже немає, то телефон залишиться без ремонту.

Далі гаджет переходить у статус "застарілого". У цю категорію потрапляють телефони, випущені в продаж понад сім років тому.

Раніше Фокус писав, що в травні цього року компанія оголосила, що ще дві моделі iPhone назавжди відходять у минуле. Тоді до списку так званих "вінтажних" продуктів потрапили iPhone 7 Plus і iPhone 8.

Також нагадаємо, що восени цього року Apple має представити свійновий смартфон iPhone 17 Air. Це буде найтонший ґаджет в історії компанії — хоча деякі експерти кажуть, що через тонкий дизайн батарея в нього буде доволі слабка.