"300 FPV в месяц": командиры ВСУ жалуются на нехватку ударных дронов от Минобороны

Бойцы 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины сейчас уничтожают меньше российской техники из-за дефицита дронов.

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О ситуации с поставками весной-летом 2025 года в комментарии BBC рассказал командир батальона беспилотных систем Сергей Варакин.

По его словам, в 2024 году 58 бригада могла запускать по 100 FPV-дронов в день и уничтожать 11-17 единиц вражеской техники. Качество БПЛА при этом было удовлетворительным, примерно 7-8 из 10 поражали цель.

"Сейчас бригада у нас по нарядам может в месяц получить всего 200-300 FPV-шек", — заявил Сергей Варакин.

Он добавил, что его батальон нуждается в 2200-2500 дронов в месяц, но государство передает очень мало. Недостаток военнослужащим подразделения приходится компенсировать за свои деньги, докупая напрямую у производителей. Только эта возможность и не дает ситуации стать критической.

Командир батальона беспилотных систем 58 бригады ВСУ Сергей Варакин Фото: Facebook

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко говорит, что почти 500 подразделений БПЛА в Силах обороны обеспечиваются дронами по смешанной модели: одну треть получают от Минобороны, вторую — покупают за средства, выделенные воинской части, а третью — благодаря пожертвованиям народа.

Этой весной наблюдается сокращение поставок БПЛА именно от государства. По информации Юрия Федоренко, поэтому есть как субъективные (непрофессионализм чиновников), так и объективные проблемы. Из последних можно выделить бюрократические преграды с финансированием и контрактированием, которые создали в этом году.

"Это выглядит так: сегодня у нас деньги есть, потому что партнеры дали, мы заказали, но то, что мы заказали, будет в войсках через два месяца", — поделился командир полка.

Как объясняют командиры ВСУ, именно благодаря FPV-дронам бойцы должны создать и удерживать "мертвую зону" ("killzone") глубиной 10-15 км на линии фронта, чтобы российская пехота не могла продвигаться. БПЛА для Сил обороны стали основным средством поражения, которое уничтожает почти 80% всех целей. Госслужащие публично заявляются, что объемы производства в Украине увеличились примерно до 10 млн год, но военные на передовой этого пока не ощущают, даже наоборот, жалуются на снижение количества и качества.

Ранее военнослужащий 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Александр Карпюк рассказал Фокусу, почему Минобороны плохо поставляет дроны ВСУ. По его мнению, в этом виновата система тендеров и неравномерное финансирование. В итоге подразделения часто получают FPV-дроны не тех моделей, которые им нужны.

Ранее военный из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов пожаловался на бюрократию в ВСУ. Он утверждает, что командование больше занимается списанием дронов, чем подготовкой операторов.