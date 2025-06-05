"300 FPV на місяць": командири ЗСУ скаржаться на нестачу ударних дронів від Міноборони

Бійці 58-ї мотопіхотної бригади Збройних сил України зараз знищують менше російської техніки через дефіцит дронів.

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Про ситуацію із постачанням весною-влітку 2025 року у коментарі BBC розповів командир батальйону безпілотних систем Сергій Варакін.

За його словами, у 2024 році 58 бригада могла запускати по 100 FPV-дронів на день і нищити 11-17 одиниць ворожої техніки. Якість БПЛА при цьому була задовільною, приблизно 7-8 з 10 уражали ціль.

"Зараз бригада у нас по нарядах може на місяць отримати усього 200-300 FPV-шок", – заявив Сергій Варакін.

Він додав, що його батальйон потребує 2200-2500 дронів на місяць, але держава передає дуже мало. Нестачу військовослужбовцям підрозділу доводиться компенсувати за свої гроші, докуповуючи напряму у виробників. Тільки ця можливість і не дає ситуації стати критичною.

Командир батальйону безпілотних систем 58 бригади ЗСУ Сергій Варакін Фото: Facebook

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко каже, що майже 500 підрозділів БПЛА у Силах оборони забезпечуються дронами за змішаною моделлю: одну третину отримують від Міноборони, другу — купують за кошти, виділені військовій частині, а третю — завдяки пожертвам народу.

Цією весни спостерігається скорочення постачання БПЛА саме від держави. За інформацією Юрія Федоренко, тому є як суб'єктивні (непрофесіоналізм чиновників), так і об'єктивні проблеми. З останніх можна виділити бюрократичні перепони з фінансуванням та контрактуванням, які створили цього року.

"Це виглядає так: сьогодні в нас гроші є, бо партнери дали, ми замовили, але те, що ми замовили, буде у військах через два місяці", — поділився командир полку.

Як пояснюють командири ЗСУ, саме завдяки FPV-дронам бійці мають створити і утримувати "мертву зону" ("killzone") глибиною 10-15 км на лінії фронту, щоб російська піхота не могла просуватися. БПЛА для Сил оборони стали основним засобом ураження, який знищує майже 80% всіх цілей. Держслужбоці публічно заявляються, що обсяги виробництва в Україні збільшилися приблизно до 10 млн рік, але військві на передовій цього поки не відчувають, навіть навпаки, скаржаться на зниження кількості і якості.

Раніше військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Олександр Карпюк розповів Фокусу, чому Міноборони погано постачає дрони ЗСУ. На його думку, у цьому винна система тендерів і нерівномірне фінансування. Зрештою, підрозділи часто отримують FPV-дрони не тих моделей, які їм потрібні.

Раніше військовий із 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов поскаржився на бюрократію у ЗСУ. Він стверджує, що командування більше переймається списанням дронів, ніж підготовкою операторів.