Лучшие планшеты Android, которые можно купить в 2025 году: для игр и не только (фото)

Игры — это одна из главных сторон, на которые пользователи обращают внимание при покупке планшета. Однако тут важно купить планшет, который нужен именно вам, а не просто самый дорогой.

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Об этом пишет gizmochina.com.

Издание составило собственный список лучших планшетов на Android – отмечает, что любой из этого рейтинга справится с вашими любимыми играми.

Galaxy Tab S10 Plus

Это планшет от Samsung, вероятно, является наиболее сбалансированным игровым планшетом на базе Android. Он соответствует практически всем параметрам и при этом не заходит в ценовой сегмент флагманских устройств.

планшет Samsung Galaxy Tab S10 Plus Фото: gizmochina.com

Планшет оснащен 12,4-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Он работает на базе MediaTek Dimensity 9300+ (одного из немногих высокопроизводительных чипов MediaTek, который находит применение на премиальных планшетах).

Также есть 12 ГБ ОЗУ, хранилище UFS, аккумулятор на 10 090 мАч и четыре динамика, настроенные AKG. Вы также получите расширение microSD, что является редкой находкой для устройств в 2025 году.

И хотя двойная камера 13 Мп + 8 Мп на задней панели не представляет собой чего-то выдающегося, 12-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой видео 4K вполне подойдет для эпизодической трансляции игр.

Galaxy Tab S10 Ultra

Еще один отличный вариант от Samsung – 14.6-дюймовый планшет с AMOLED-панелью и тем же чипом MediaTek Dimensity 9300+.

планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Фото: gizmochina.com

В общем-то, он не очень не отличается от предыдущего варианта (кстати, поддержка microSD у него тоже есть), – однако размер памяти в этом случае – до 16 ГБ с 1ТБ встроенной памяти.

Еще тут лучше фронтальная камера, больше емкость батареи (11 200 мАч) и есть поддержка Wi-Fi 7.

OnePlus Pad 2

Это планшет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3, 12,1-дюймлвым 144-Гц жидкокристаллическим дисплеем и шестью динамиками. Правда, панель у него не OLED, по поддерживает Dolby Vision и HDR10+.

планшет OnePlus Pad 2 Фото: gizmochina.com

Есть батарея 9510 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт и OxygenOS 15 на базе Android.

Слота microSD и сотовой связи тут нет, зато есть поддержка стилуса – хотя геймерам это может и не понадобиться.

Xiaomi Pad 7

Работает на базе чипсета для среднего класса Snapdragon 7+ Gen 3, но с играми справляется хорошо.

планшет Xiaomi Pad 7 Фото: gizmochina.com

Оснащен 11,2-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144-Гц, который поддерживает Dolby Vision и HDR10.

Работает на HyperOS 2 на базе Android с долгосрочной поддержкой обновлений (обещаны четыре крупные обновления Android).

Ранее эксперты назвали лучшие бюджетные планшеты 2025 года. Особенной симпатией пользовался как раз Galaxy Tab от Samsung – мол, такие планшеты хороши в любом бюджетном сегменте.

Также Фокус писал про топ-8 бюджетных планшетов Android, которые заслуживают внимания. В тот список снова попали Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, а также Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Amazon Fire HD 10 Plus, Google Pixel Tablet, OnePlus Pad2 и другие.