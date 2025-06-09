Найкращі планшети Android, які можна купити у 2025 році: для ігор і не тільки (фото)

Ігри — це одна з головних сторін, на які користувачі звертають увагу під час купівлі планшета. Однак тут важливо купити планшет, який потрібен саме вам, а не просто найдорожчий.

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Про це пише gizmochina.com.

Видання склало власний список найкращих планшетів на Android — зазначає, що будь-який із цього рейтингу впорається з вашими улюбленими іграми.

Galaxy Tab S10 Plus

Це планшет від Samsung, ймовірно, є найбільш збалансованим ігровим планшетом на базі Android. Він відповідає практично всім параметрам і при цьому не заходить у ціновий сегмент флагманських пристроїв.

планшет Samsung Galaxy Tab S10 Plus Фото: gizmochina.com

Планшет оснащений 12,4-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+. Він працює на базі MediaTek Dimensity 9300+ (одного з небагатьох високопродуктивних чипів MediaTek, який знаходить застосування на преміальних планшетах).

Також є 12 ГБ ОЗП, сховище UFS, акумулятор на 10 090 мАг і чотири динаміки, налаштовані AKG. Ви також отримаєте розширення microSD, що є рідкісною знахідкою для пристроїв у 2025 році.

І хоча подвійна камера 13 Мп + 8 Мп на задній панелі не є чимось видатним, 12-мегапіксельна селфі-камера з підтримкою відео 4K цілком підійде для епізодичної трансляції ігор.

Galaxy Tab S10 Ultra

Ще один чудовий варіант від Samsung — 14.6-дюймовий планшет з AMOLED-панеллю і тим же чипом MediaTek Dimensity 9300+.

планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Фото: gizmochina.com

Загалом, він не дуже відрізняється від попереднього варіанту (до речі, підтримка microSD у нього теж є), — однак розмір пам'яті в цьому випадку — до 16 ГБ з 1ТБ вбудованої пам'яті.

Ще тут краща фронтальна камера, більша ємність батареї (11 200 мАг) і є підтримка Wi-Fi 7.

OnePlus Pad 2

Це планшет оснащений чипом Snapdragon 8 Gen 3, 12,1-дюймлвим 144-Гц рідкокристалічним дисплеєм і шістьма динаміками. Щоправда, панель у нього не OLED, по підтримує Dolby Vision і HDR10+.

планшет OnePlus Pad 2 Фото: gizmochina.com

Є батарея 9510 мАг зі швидкою зарядкою 67 Вт і OxygenOS 15 на базі Android.

Слота microSD і стільникового зв'язку тут немає, зате є підтримка стилуса — хоча геймерам це може і не знадобитися.

Xiaomi Pad 7

Працює на базі чипсета для середнього класу Snapdragon 7+ Gen 3, але з іграми справляється добре.

планшет Xiaomi Pad 7 Фото: gizmochina.com

Оснащений 11,2-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 144-Гц, який підтримує Dolby Vision і HDR10.

Працює на HyperOS 2 на базі Android з довгостроковою підтримкою оновлень (обіцяно чотири великі оновлення Android).

Раніше експерти назвали найкращі бюджетні планшети 2025 року. Особливою симпатією користувався якраз Galaxy Tab від Samsung — мовляв, такі планшети хороші в будь-якому бюджетному сегменті.

Також Фокусписав про топ-8 бюджетних планшетів Android, які заслуговують на увагу. У той список знову потрапили Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, а також Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Amazon Fire HD 10 Plus, Google Pixel Tablet, OnePlus Pad2 та інші.