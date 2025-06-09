Рис не поможет: эксперты объяснили, как спасти смартфон после падения в воду и не только

Для большинства смартфонов падение в бассейн, ванну, море и другие водоемы заканчивается плохо, но есть несколько способов минимизировать ущерб и сэкономить деньги не ремонте.

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Издание CNET опубликовало их на своем сайте, предупредив, что ни один из них не гарантирует полной работоспособности устройства.

Многие современные модели защищены от воды, но не полностью водонепроницаемы, поэтому падение в воду или другие жидкости может иметь плачевные последствия. Производители телефонов согласны, что извлечение телефона из воды как можно быстрее помогает минимизировать количество воды, контактирующей с вашим устройством. Это означает, что у вас больше шансов спасти свой телефон, но не кладите телефон в рис после извлечения из воды, так как это может повредить его.

Советы от Apple

Одна из крупнейших компаний утверждает, что многие iPhone устойчивы к брызгам, воде и пыли, что доказано во время испытаний в контролируемых лабораторных условиях, но эта защита не является абсолютной. Если iPhone намокнет, то может отобразить предупреждение о том, что в разъем для зарядки попала вода.

В таком случае Apple рекомендует:

Выключить телефон, а затем протереть мягкой тканью без ворса. Аккуратно постучать по телефону, положив его портом зарядки вниз, чтобы удалить лишнюю влагу. Поместить iPhone в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха и подождать не менее пяти часов. При возможности направить вентилятор на порт зарядки.

Через пять часов следует снова включить iPhone и подключить его к электросети. Если проблемы не исчезли, следует попробовать другие методы или же сразу отнести устройство в сервисный центр Apple для квалифицированной помощи.

Apple также рекомендует не класть iPhone в рис: "Это может привести к повреждению iPhone мелкими частицами".

iPhone опасно мочить даже в чехле Фото: Unsplash

Инструкция от Samsung

Достать телефон из воды, выключить его и вытереть сухим полотенцем или чистой тканью. Положить телефон в хорошо проветриваемое место или в тень с прохладным воздухом от вентилятора. Samsung, однако, не указывает, сколько времени нужно ждать.

Компания предупреждает, что даже после выполнения этих действий внутри телефона все еще может оставаться вода, поэтому вам следует отнести его в сервисный центр Samsung Electronics.

При падении телефона в жидкость, отличную от чистой воды (например, в газировку или воду из бассейна), оба производителя советуют быстро промыть телефон водопроводной водой, затем вытереть полотенцем и высушить на воздухе. Apple и Samsung предупреждают, что нельзя нагревать гаджет феном, плитой или другими источниками тепла, ведь это может повредить его.

Силикагель в помощь

Шарики силикагеля, которые можно найти в белых пакетиках с надписью "не есть" в различных товарах, послужат хорошим средством для поглощения влаги из смартфонов. Исследователи из компании Gazelle советуют сохранять упаковки из полученных посылок или коробок, а затем использовать в опасной ситуации.

Пакетики с силикагелем помогут высушить смартфон безопасно Фото: Скриншот

Инструкция:

Достать телефон из воды и выключить; Вытереть внешнюю часть телефона безворсовым полотенцем. Поместить телефон в большую емкость. Наполнить емкость шариками силикагеля и закрыть ее. Подождать 72 часа, чтобы дать телефону высохнуть. Достать телефон из емкости и попробовать включить его снова.

Gazelle также протестировала обычный наполнитель для кошачьего туалета, овес, семена чиа и сырой белый рис, но не рекомендует эти продукты, поскольку они содержат мусор, способный повредить телефон.

Ранее писали о частых ошибках при попытках высушить мокрые смартфоны. Популярные способы удаления влаги могут навредить устройству.