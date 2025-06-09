Рис не допоможе: експерти пояснили, як врятувати смартфон після падіння у воду і не тільки

Для більшості смартфонів падіння в басейн, ванну, море та інші водойми закінчується погано, але є кілька способів мінімізувати шкоду і заощадити гроші на ремонті.

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Видання CNET опублікувало їх на своєму сайті, попередивши, що жоден із них не гарантує повної працездатності пристрою.

Багато сучасних моделей захищені від води, але не повністю водонепроникні, тому падіння у воду або інші рідини може мати плачевні наслідки. Виробники телефонів згодні, що виймання телефону з води якомога швидше допомагає мінімізувати кількість води, що контактує з вашим пристроєм. Це означає, що у вас більше шансів врятувати свій телефон, але не кладіть телефон у рис після виймання з води, оскільки це може пошкодити його.

Поради від Apple

Одна з найбільших компаній стверджує, що багато iPhone стійкі до бризок, води та пилу, що доведено під час випробувань у контрольованих лабораторних умовах, але цей захист не є абсолютним. Якщо iPhone намокне, то може відобразити попередження про те, що в роз'єм для зарядки потрапила вода.

У такому разі Apple рекомендує:

Вимкнути телефон, а потім протерти м'якою тканиною без ворсу. Акуратно постукати по телефону, поклавши його портом зарядки вниз, щоб видалити зайву вологу. Помістити iPhone в сухе місце з хорошою циркуляцією повітря і почекати не менше п'яти годин. За можливості направити вентилятор на порт зарядки.

Через п'ять годин слід знову ввімкнути iPhone і під'єднати його до електромережі. Якщо проблеми не зникли, слід спробувати інші методи або ж одразу віднести пристрій до сервісного центру Apple для кваліфікованої допомоги.

Apple також рекомендує не класти iPhone в рис: "Це може призвести до пошкодження iPhone дрібними частинками".

iPhone небезпечно мочити навіть у чохлі Фото: Unsplash

Інструкція від Samsung

Дістати телефон із води, вимкнути його і витерти сухим рушником або чистою тканиною. Покласти телефон у добре провітрюване місце або в тінь із прохолодним повітрям від вентилятора. Samsung, однак, не вказує, скільки часу потрібно чекати.

Компанія попереджає, що навіть після виконання цих дій усередині телефону все ще може залишатися вода, тому вам слід віднести його в сервісний центр Samsung Electronics.

У разі падіння телефона в рідину, відмінну від чистої води (наприклад, у газовану воду або воду з басейну), обидва виробники радять швидко промити телефон водопровідною водою, потім витерти рушником і висушити на повітрі. Apple і Samsung попереджають, що не можна нагрівати гаджет феном, плитою чи іншими джерелами тепла, адже це може пошкодити його.

Силікагель на допомогу

Кульки силікагелю, які можна знайти в білих пакетиках з написом "не їсти" в різних товарах, послужать хорошим засобом для поглинання вологи зі смартфонів. Дослідники з компанії Gazelle радять зберігати упаковки з отриманих посилок або коробок, а потім використовувати в небезпечній ситуації.

Пакетики із силікагелем допоможуть висушити смартфон безпечно Фото: Скриншот

Інструкція:

Дістати телефон із води та вимкнути; Витерти зовнішню частину телефону безворсовим рушником. Помістити телефон у велику ємність. Наповнити ємність кульками силікагелю і закрити її. Почекати 72 години, щоб дати телефону висохнути. Дістати телефон із ємності та спробувати увімкнути його знову.

Gazelle також протестувала звичайний наповнювач для котячого туалету, овес, насіння чіа і сирий білий рис, але не рекомендує ці продукти, оскільки вони містять сміття, здатне пошкодити телефон.

Раніше писали про часті помилки при спробах висушити мокрі смартфони. Популярні способи видалення вологи можуть нашкодити пристрою.