Популярный бренд закроет миллионы аккаунтов: что произошло и не коснется ли это вас

Компания Samsung готовится запустить политику «используй или потеряй» (use it or lose it), которая может повлечь за собой удаление миллионов учетных записей, если они были неактивны в течение 24 месяцев.

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Об этом сообщает slashgear.com.

Новая политика вступит в силу 31 июля этого года. При этом Samsung заверяет, что даст пользователям два года на адаптацию к изменениям и не будет удалять учетные записи до 31 июля 2027 года.

В частности, для владельцев телефонов Samsung или одного из устройств SmartThings это означает, что им нужно заходить в систему по крайней мере раз в два года, – чтобы их учетная запись Samsung считалась активной.

Как отмечает издание, Samsung не первый и, скорее всего, не последний из крупных брендов, которые будут отслеживать и удалять неактивные записи. Между прочим, удаление такой записи будет означать потерю доступа к сервисам Galaxy Store, Samsung Health, Galaxy Wearables, Samsung Cloud, SmartThings и Samsung Kids, а восстановить ее будет уже невозможно.

Удаление учетных записей, которые считаются неактивными, является частью усилий компании по защите пользовательских данных и конфиденциальности. Если ваша учетная запись все же окажется в списке на удаление, Samsung об этом предупредит – отправит уведомление на электронную почту.

Впрочем, есть и исключения. Samsung будет считать вашу учетную запись активной даже без входа в систему в течение 24-месячного периода, если у вас есть Samsung Rewards или активность в рамках программы Membership, семейные учетные записи, карты аффилированных брендов, учетные записи продавцов Galaxy Store или учетные записи, привязанные к покупкам или подпискам через Samsung.com или Galaxy Store.

Скриншот Фото: Samsung

При этом некоторые пользователи получают предупреждения, что их данные в облаке могут быть удалены через 12 месяцев. Тут важно отметить, что речь идет о двух разных политиках. 12-месячный срок применяется к Samsung Cloud, где определенный сохраненный контент (контакты, календари, фотографии, видео) может быть удален, если он не обновлялся в течение года, даже если при этом хозяин аккаунта использовал другие части Samsung Cloud.

Ранее Фокус сообщал, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.

В то же время, эксперты считают, что Samsung и Apple не должны выпускать тонкие телефоны, – мол, ультратонкий дизайн негативно сказывается на производительности самого смартфона.