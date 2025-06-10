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Диджитал

Популярный бренд закроет миллионы аккаунтов: что произошло и не коснется ли это вас

Samsung учетная запись предупреждение
Фото: androidpolice.com | Приложения Samsung на телефоне (иллюстративное фото)

Компания Samsung готовится запустить политику «используй или потеряй» (use it or lose it), которая может повлечь за собой удаление миллионов учетных записей, если они были неактивны в течение 24 месяцев. 

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Об этом сообщает slashgear.com.

Новая политика вступит в силу 31 июля этого года. При этом Samsung заверяет, что даст пользователям два года на адаптацию к изменениям и не будет удалять учетные записи до 31 июля 2027 года.

В частности, для владельцев телефонов Samsung или одного из устройств SmartThings это означает, что им нужно заходить в систему по крайней мере раз в два года, – чтобы их учетная запись Samsung считалась активной.

Как отмечает издание, Samsung не первый и, скорее всего, не последний из крупных брендов, которые будут отслеживать и удалять неактивные записи. Между прочим, удаление такой записи будет означать потерю доступа к сервисам Galaxy Store, Samsung Health, Galaxy Wearables, Samsung Cloud, SmartThings и Samsung Kids, а восстановить ее будет уже невозможно.

Удаление учетных записей, которые считаются неактивными, является частью усилий компании по защите пользовательских данных и конфиденциальности. Если ваша учетная запись все же окажется в списке на удаление, Samsung об этом предупредит – отправит уведомление на электронную почту.

Впрочем, есть и исключения. Samsung будет считать вашу учетную запись активной даже без входа в систему в течение 24-месячного периода, если у вас есть Samsung Rewards или активность в рамках программы Membership, семейные учетные записи, карты аффилированных брендов, учетные записи продавцов Galaxy Store или учетные записи, привязанные к покупкам или подпискам через Samsung.com или Galaxy Store.

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Скриншот
Фото: Samsung

При этом некоторые пользователи получают предупреждения, что их данные в облаке могут быть удалены через 12 месяцев. Тут важно отметить, что речь идет о двух разных политиках. 12-месячный срок применяется к Samsung Cloud, где определенный сохраненный контент (контакты, календари, фотографии, видео) может быть удален, если он не обновлялся в течение года, даже если при этом хозяин аккаунта использовал другие части Samsung Cloud.

Ранее Фокус сообщал, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился супертонкий Galaxy S25 Edge.

В то же время, эксперты считают, что Samsung и Apple не должны выпускать тонкие телефоны, – мол, ультратонкий дизайн негативно сказывается на производительности самого смартфона. 