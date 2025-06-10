Популярний бренд закриє мільйони акаунтів: що сталося і чи не торкнеться це вас

Компанія Samsung готується запустити політику "використовуй або втрать" (use it or lose it), яка може призвести до видалення мільйонів облікових записів, якщо вони були неактивні протягом 24 місяців.

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Про це повідомляє slashgear.com.

Нова політика набуде чинності 31 липня цього року. При цьому Samsung запевняє, що дасть користувачам два роки на адаптацію до змін і не видалятиме облікові записи до 31 липня 2027 року.

Зокрема, для власників телефонів Samsung або одного з пристроїв SmartThings це означає, що їм потрібно заходити в систему принаймні раз на два роки, — щоб їхній обліковий запис Samsung вважався активним.

Як зазначає видання, Samsung не перший і, найімовірніше, не останній з великих брендів, які відстежуватимуть і видалятимуть неактивні записи. Між іншим, видалення такого запису означатиме втрату доступу до сервісів Galaxy Store, Samsung Health, Galaxy Wearables, Samsung Cloud, SmartThings і Samsung Kids, а відновити його буде вже неможливо.

Видалення облікових записів, які вважаються неактивними, є частиною зусиль компанії щодо захисту користувацьких даних і конфіденційності. Якщо ваш обліковий запис все ж таки опиниться у списку на видалення, Samsung про це попередить — надішле повідомлення на електронну пошту.

Утім, є й винятки. Samsung вважатиме ваш обліковий запис активним навіть без входу в систему протягом 24-місячного періоду, якщо ви маєте Samsung Rewards або активність у рамках програми Membership, сімейні облікові записи, картки афілійованих брендів, облікові записи продавців Galaxy Store або облікові записи, прив'язані до покупок або підписок через Samsung.com або Galaxy Store.

Скріншот Фото: Samsung

При цьому деякі користувачі отримують попередження, що їхні дані в хмарі можуть бути видалені через 12 місяців. Тут важливо зазначити, що йдеться про дві різні політики. 12-місячний термін застосовується до Samsung Cloud, де певний збережений контент (контакти, календарі, фотографії, відео) може бути видалений, якщо його не оновлювали протягом року, навіть якщо водночас господар акаунта використовував інші частини Samsung Cloud.

Раніше Фокус повідомляв, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.

Водночас експерти вважають, що Samsung і Apple не повинні випускати тонкі телефони, — мовляв, ультратонкий дизайн негативно позначається на продуктивності самого смартфона.