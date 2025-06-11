Новый флагман от Samsung может совершенно разочаровать пользователей: в чем причина

Новый смартфон Galaxy S26 Ultra от южнокорейской компании Samsung, предположительно, будет представлен в начале будущего года и уже оброс большим количеством ожиданий и слухов. Не все из них приятные – есть вероятность, что фанатов Samsung может ждать разочарование.

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Об этом сообщает Sammy Fans.

Издание отмечает, ссылаясь на инсайдерскую информацию, что новый флагман может остаться на той же батарее на 5000 мАч, что и модель Galaxy S20 Ultra. Таким образом, тут никакого прогресса вообще не наблюдается.

Причем, по всей видимости, Samsung еще даже не завершила разработку батареи Galaxy S26 Ultra. Инсайдеры говорят, что, если компания и рассмотрит возможность модернизации емкости батареи, мощность не превысит отметку в 5400 мАч – а это будет означать лишь 8% прироста.

Также издание напоминает, что Samsung отстает в том, что касается батареи, от своих китайских конкурентов. Те наоборот стремительно наращивают емкость аккумуляторов на своих флагманских телефонах. Например, OnePlus недавно выпустила портативный смартфон OnePlus 13s, который в своем небольшом корпусе вмещает батарею емкостью 5850 мАч.

А некоторые китайские производители уже представили телефоны с обновленной версией кремниево-углеродной технологии, и тоже в миниатюрном дизайне корпуса.

Между тем Samsung все еще застряла на традиционных литий-ионных аккумуляторах. Еще в 2020 году она выпустила Galaxy S20 Ultra, который был оснащен батареей емкостью 5000 мАч. С тех пор емкость аккумулятора не менялась. «Семь лет, ноль прогресса», – резюмируют обозреватели.

Правда, за счет оптимизации Samsung увеличила срок службы аккумулятора, но вопрос усиления мощности батареи по-прежнему остается открытым.

К скорости зарядки тоже есть вопросы. Например, Galaxy S25 Ultra поддерживает быструю зарядку до 45 Вт. А по сравнению с конкурентами это не такой уж выдающийся показатель: есть телефоны, которые поддерживают сверхбыструю проводную зарядку мощностью более 100 Вт.

Телефон Galaxy S26 Ultra, как ожидается, будет представлен в феврале 2026 года.

Ранее Фокус писал, что смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra получит "невидимую" камеру. В частности, располагаться такая камера будет под экраном телефона.

Что касается нынешнего флагмана Galaxy S25, то у популярной модели нашелся возмутительный недостаток. Камера телефона оснащена массивными металлическими кольцами, и пользователи сообщают, что эти кольца не только не выполняют какой-то важной функции, но и еще и отваливаются.