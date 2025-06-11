Новий флагман від Samsung може абсолютно розчарувати користувачів: у чому причина
Новий смартфон Galaxy S26 Ultra від південнокорейської компанії Samsung, імовірно, буде представлений на початку майбутнього року і вже обріс великою кількістю очікувань і чуток. Не всі з них приємні — є ймовірність, що фанатів Samsung може чекати розчарування.
Про це повідомляє Sammy Fans.
Видання зазначає, посилаючись на інсайдерську інформацію, що новий флагман може залишитися на тій самій батареї на 5000 мАг, що й модель Galaxy S20 Ultra. Таким чином, тут ніякого прогресу взагалі не спостерігається.
Причому, судячи з усього, Samsung ще навіть не завершила розробку батареї Galaxy S26 Ultra. Інсайдери кажуть, що, якщо компанія і розгляне можливість модернізації ємності батареї, потужність не перевищить позначку в 5400 мАг — а це означатиме лише 8% приросту.
Також видання нагадує, що Samsung відстає в тому, що стосується батареї, від своїх китайських конкурентів. Ті навпаки стрімко нарощують ємність акумуляторів на своїх флагманських телефонах. Наприклад, OnePlus нещодавно випустила портативний смартфон OnePlus 13s, який у своєму невеликому корпусі вміщує батарею ємністю 5850 мАг.
А деякі китайські виробники вже представили телефони з оновленою версією кремнієво-вуглецевої технології, і теж у мініатюрному дизайні корпусу.
Тим часом Samsung все ще застрягла на традиційних літій-іонних акумуляторах. Ще у 2020 році вона випустила Galaxy S20 Ultra, який був оснащений батареєю ємністю 5000 мАг. Відтоді ємність акумулятора не змінювалася. "Сім років, нуль прогресу", — резюмують оглядачі.
Щоправда, за рахунок оптимізації Samsung збільшила термін служби акумулятора, але питання посилення потужності батареї, як і раніше, залишається відкритим.
До швидкості зарядки теж є питання. Наприклад, Galaxy S25 Ultra підтримує швидку зарядку до 45 Вт. А порівняно з конкурентами це не такий уже й видатний показник: є телефони, які підтримують надшвидку дротову зарядку потужністю понад 100 Вт.
Телефон Galaxy S26 Ultra, як очікується, буде представлений у лютому 2026 року.
Раніше Фокус писав, що смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra отримає "невидиму" камеру. Зокрема, розташовуватися така камера буде під екраном телефону.
Що стосується нинішнього флагмана Galaxy S25, то у популярної моделі знайшовся обурливий недолік. Камера телефону оснащена масивними металевими кільцями, і користувачі повідомляють, що ці кільця не тільки не виконують якоїсь важливої функції, а й ще й відвалюються.