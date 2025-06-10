У модного смартфона виявився обурливий недолік: про що йдеться (відео)

Смартфон Galaxy S25 від Samsung числиться в лідерах рейтингів найкращих телефонів цього року. Але у нього є одна деталь, яка може зіпсувати все враження.

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Про це пише tomsguide.com.

Як зазначає видання, в основному Galaxy S25 має такий самий вигляд, як і його попередник Galaxy S24. Однією з нечисленних відмінностей є конструкція камери: у неї більш масивні металеві кільця навколо лінз, які набагато помітніше виділяються на задній панелі нових моделей.

І якраз цих нових кілець і стосується згадана проблема. Кільця взагалі не є частиною камери чи корпусу телефона, вони просто приклеєні. І якраз днями один із користувачів у соцмережі Х показав, що одне кільце на моделі Galaxy S25 Ultra відвалилося ще до того, як пристрою виповнилося три місяці.

S25 Ultra з відваленим кільцем камери Фото: Скриншот

Поки що схоже, що це могла бути проблема з контролем якості, а не недолік самої конструкції. Той самий користувач уточнив, що звернувся до сервісного центру Samsung, а там йому сказали, що проблема була в дефекті клею, який фіксує це кільце. Водночас користувач із ніком Partho заявив, що кільце знялося без будь-яких зовнішніх пошкоджень пристрою — мовляв, такий момент вказує на те, що це не простий випадок поломки.

Видання звертає увагу, що про цю проблему було відомо й раніше: така можлива несправність уже була вказана в одному з відео тестувальників. Зокрема, автор каналу JerryRigEverything показував, що кільця можна зняти, доклавши трохи зусиль. При цьому він зазначав, що кільця прикріплені досить міцно і навряд чи відваляться самі по собі.

З урахуванням того, що нові кільця камери встановлені на всіх моделях серії Galaxy S25, це викликає деякі побоювання. Втім, навіть якщо проблема виявиться серйознішою, ніж разова неприємність, вона має вирішуватися в ремонтних центрах Samsung.

При цьому не зовсім зрозуміло, навіщо Samsung взагалі поставила на смартфон ці кільця і чи справді вони необхідні.

Раніше Фокус повідомляв, що смартфон Galaxy S25 Ultra від Samsung потрапив до списку найкращих телефонів 2025 року. Він був на першому місці, а на другій позиції розмістився супертонкий Galaxy S25 Edge.

Також телефон Galaxy S25 Ultra потрапив до топ-5 смартфонів із дуже хорошими камерами, які роблять чудові фотографії.