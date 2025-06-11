Долгосрочное тестирование 32-дюймового монитора MSI MPG 321URX показало, что можно больше не бояться выгорания OLED-панелей.

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Результатами 15 месяцев (3800 часов) использования поделился в своем ролике YouTube-канал Monitors Unboxed.

OLED — почти идеальная технология отображения, но она имеет две возможные проблемы: ограниченная полноэкранная яркость и выгорание. Первую, похоже, смогла устранить Samsung и технологией панелей следующего поколения LG. Теперь же появились новые доказательства того, что выгорания также можно избежать.

Выгорание пикселей происходит, когда органические светодиоды долгое время излучают один и тот же свет для демонстрации статичных или однотипных элементов. Например, большой угрозой для OLED считаются логотипы новостных телеканалов и футбольные матчи, когда большую часть экрана занимает зеленое поле. Из-за выгорания пикселей на панеле появляются остаточные изображения таких объектов.

Monitors Unboxed решил проверить работу OLED-панели при наихудшем сценарии. Вместо игр монитор использовался для повседневных рабочих задач, включающих множество довольно статичных элементов, включая панель задач Windows и обычную настройку из двух окон приложений, расположенных рядом.

Исследователи использовали экран около восьми часов в день, но эти циклы должны запускаться каждые четыре часа. Смягчающие меры, такие как автоматическое скрытие панели задач или темный режим в пользовательском интерфейсе Windows не применялись. Monitors Unboxed позволяли монитору запускать встроенные процедуры обновления панели и пикселей, также известные как циклы компенсации панели, но только ночью и не таким образом, чтобы прерывать работу.

Спустя 15 месяцев и 413 циклов компенсации авторы заметили небольшое выгорание, и оно немного прогрессировало с тех пор, как впервые проявилось спустя 6 месяцев. Однако оно едва заметное и только на некоторых фоновых цветах.

В целом команда Monitors Unboxed пришла к выводу что результат на данный момент относительно неплох. Она планирует продолжить испытания, чтобы оценить степень выгорания после двух лет, и настроена оптимистично. Вполне вероятно, что панель MSI окажется пригодна для двух-трех лет интенсивного использования.

Как отмечает издание PC Gamer, выгорание еще не полностью побеждено, и для долгосрочной работы лучше не выбирать мониторы и телевизоры OLED. В то же время, при бережном и не таком интенсивном обращении OLED-панели, вероятно, прослужат и пять лет без выгоревших пикселей.

Cледует понимать, что испытание показало только возможности технологии панели QD-OLED от Samsung, используемой в MSI MPG 321URX. Однако опыт использования журналистами конкурирующей технологии WOLED от LG показывает, что она обеспечивает устойчивость к выгоранию не хуже или даже лучше.

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