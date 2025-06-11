Довгострокове тестування 32-дюймового монітора MSI MPG 321URX показало, що можна більше не боятися вигоряння OLED-панелей.

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Результатами 15 місяців (3800 годин) використання поділився у своєму ролику YouTube-канал Monitors Unboxed.

OLED — майже ідеальна технологія відображення, але вона має дві можливі проблеми: обмежена повноекранна яскравість і вигоряння. Першу, схоже, змогла усунути Samsung і технологією панелей наступного покоління LG. Тепер же з'явилися нові докази того, що вигоряння також можна уникнути.

Вигоряння пікселів відбувається, коли органічні світлодіоди довгий час випромінюють одне й те саме світло для демонстрації статичних або однотипних елементів. Наприклад, великою загрозою для OLED вважаються логотипи новинних телеканалів і футбольні матчі, коли більшу частину екрана займає зелене поле. Через вигоряння пікселів на панелі з'являються залишкові зображення таких об'єктів.

Monitors Unboxed вирішив перевірити роботу OLED-панелі за найгіршого сценарію. Замість ігор монітор використовувався для повсякденних робочих завдань, що включають безліч доволі статичних елементів, включно з панеллю завдань Windows і звичайним налаштуванням з двох вікон додатків, розташованих поруч.

Дослідники використовували екран близько восьми годин на день, але ці цикли повинні запускатися кожні чотири години. Пом'якшувальні заходи, такі як автоматичне приховування панелі завдань або темний режим у призначеному для користувача інтерфейсі Windows не застосовували. Monitors Unboxed давали змогу монітору запускати вбудовані процедури оновлення панелі та пікселів, також відомі як цикли компенсації панелі, але тільки вночі і не таким чином, щоб переривати роботу.

Через 15 місяців і 413 циклів компенсації автори помітили невелике вигорання, і воно трохи прогресувало відтоді, як уперше проявилося через 6 місяців. Однак воно ледь помітне і тільки на деяких фонових кольорах.

Загалом команда Monitors Unboxed дійшла висновку, що результат на даний момент відносно непоганий. Вона планує продовжити випробування, щоб оцінити ступінь вигоряння після двох років, і налаштована оптимістично. Цілком імовірно, що панель MSI виявиться придатною для двох-трьох років інтенсивного використання.

Як зазначає видання PC Gamer, вигоряння ще не повністю подолано, і для довгострокової роботи краще не обирати монітори і телевізори OLED. Водночас, за дбайливого і не такого інтенсивного поводження OLED-панелі, ймовірно, прослужать і п'ять років без вигорілих пікселів.

Слід розуміти, що випробування показало тільки можливості технології панелі QD-OLED від Samsung, використовуваної в MSI MPG 321URX. Однак досвід використання журналістами конкуруючої технології WOLED від LG показує, що вона забезпечує стійкість до вигорання не гірше або навіть краще.

Раніше Фокус писав, як працюють панелі OLED, QLED і micro-LED. Усі три технології мають переваги та недоліки, які потрібно враховувати під час вибору телевізора.

Нещодавно експерти також розповіли про простий трюк, який покращує зображення телевізора і береже очі. Для нього необхідна спеціальна світлодіодна стрічка.